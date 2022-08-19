強攻本土和越南市場 泰零售集團Central將投資480億泰銖

泰國Central Retail打算投資480億泰銖，大舉擴張本土和越南市場。（）

日經報導，泰國零售商尚泰集團（Central Group）打算投資 480億泰銖（約13.4億美元），大舉擴張本土和海外的越南 市場。

該集團核心零售部門Central Retail已撥出300億泰銖，要投資越南，目標是五年內將銷售額提高到1,000億泰銖，高於目前的386億泰銖。分析師預測越南經濟深具韌性，零售業疫後可年增9%到大約1,500億美元的規模。

Central Retail在越南已有340家購物廣場和商店，以及10個零商品牌，販售的商品包括電器、運動服飾和生鮮雜貨，另外還有用戶數超過1,200萬的食品零售平台BIPBIP。該公司寄望BIPBIP能茁壯為全越南最大的食品和房地產零售平台，越南業務未來在Central Retail的比重由現在的20%上升到25%。

但越南市場的競爭愈來愈激烈，勢必是一場硬戰。那裡除本土企業Saigon Co Op、VinMart和Mobile World外，日本永旺（AEON）、南韓樂天超市（Lotte Mart）和另一家泰商Beri Jucker都積極在搶地盤。

至於泰國國內，Central Retail則打算透過Central Food Retail另外投資180億泰銖，目標是未來五年展店到1,700家，是現在760家的2.2倍。

根據Central Retail執行長Stephane Coum，該公司將嘗試吸引高端客群，憑藉旗下「Tops Club」的會員資格可買到來自全球知名品牌的3, 500多種進口食品。

在今年上半年，Central Retail繳出淨利27億泰銖的成績，已自去年同期淨損7,000泰銖轉虧為盈，但仍遠低於它在2019年疫情 前的財測，當時說淨利可達124億泰銖。因為疫情，去年該公司海內外業務均受重創。分析師說，Central Retail可能還要再面臨一年艱困期，才能重返疫前獲利水準。