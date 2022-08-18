在威尼斯大運河玩衝浪 市長火大罵2人是「傲慢蠢貨」
義大利威尼斯17日發生2名衝浪客沿著最繁忙的大運河呼嘯而過，讓勃然大怒的市長痛批他們是「傲慢蠢貨」（Overbearing Imbeciles），但2人事後都被逮到，不只價值幾十萬元的衝浪板遭沒收，還被開了鉅額罰單，更被立刻趕出威尼斯，還要面對進一步的刑事訴訟。
BBC與CNN報導，歷史建築林立的威尼斯大運河不只名列聯合國教科文組織（UNESCO ）的世界遺產清單，同時也是當地的主幹道，衝浪、槳板與划獨木舟之類的運動都在禁止之列。
不過，從眾多當地人拍攝的影像可見兩人似乎踩著eFoil電動水翼衝浪板、在大運河水道上乘風破浪，包括在里阿爾托橋（Rialto Bridge）下閃躲水上巴士（Vaporetto）跟計程車，呼嘯通過代表性地點之一的安康聖母聖殿（Salute basilica）。當他們通過學院橋（Accademia Bridge）下時，其中一人從衝浪板掉了下來，卻沒忘記把似乎是手機的東西舉出水面跟拍攝同伴。
威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）在推特發布衝浪客的影像，抨擊他們是「嘲弄這座城市的2個傲慢蠢貨」，還提供免費晚餐給任何能夠認出他們的人，他後來又發推文表示，這對衝浪客已經查出來了，「2塊衝浪板已被沒收了，很快…這些要負責任的人將在我們的掌握之中」。
《Il Gazzettino》報稍後指出，2名衝浪客都已經被抓到。價值約25000歐元（約2.5418萬美元）的衝浪板因沒有投保而被沒收，兩人同時因危害運河航行而分別被罰1500歐元（約1525.1美元），並被控違反了反社會行為禁令、遭立即驅逐出城。市府還指示律師啟動針對兩人破壞城市形象的訴訟程序，並將聯繫兩人的領事。
Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli anche se le nostre armi sono davvero spuntate… servono urgentemente più poteri ai Sindaci in tema di sicurezza pubblica!— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) August 17, 2022
A chi li individua offro una cena! pic.twitter.com/DV2ONO3hUs
Qui solo alla Salute. In questo video invece passano sotto il ponte di Rialto, davanti al comune uno cade in acqua, davanti il comando della Polizia Locale. Risale e continua fino alla Salute. Tutto il Canal Grande senza UNA pattuglia. UNA!— Luca Zane (@LucaZane10) August 17, 2022
Ce ne sono 6 in Piazza Ferretto. pic.twitter.com/1AnGEhCqaO
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