我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

油價跌緩通膨、法案捷報連連… CNN：拜登形象敗部復活

歐洲野火肆虐創新高 66萬公頃土地被燒毀

編譯中心／綜合14日電

根據歐洲聯盟的衛星觀測機構，歐洲地區1月以來已有近66萬公頃土地慘遭野火蹂躪，猛暑可能還沒結束，但2022年已創紀錄。

中央社引述法新社報導，地中海國家雖通常是歐洲發生野火的主要國家，但今年其他國家爆發的野火火勢也同樣嚴重。歐盟許多國家今年的野火迫使民眾逃離家園，不少建物和森林遭大火吞噬，像是奧地利、克羅埃西亞、法國、希臘、葡萄牙和西班牙。

根據歐洲森林火災資訊系統，今年到目前為止約65萬9541公頃土地遭野火蹂躪，創下2006年有紀錄以來同期紀錄。

負責提供衛星數據的歐盟哥白尼大氣監控機構12日表示，今年西南歐的野火活動改寫2017年以來紀錄，並警告西歐一大部分地區現在處於「極端火災危險」。2017年截至8月13日，總計有42萬913公頃遭野火肆虐，當年年底擴大至98萬8087公頃。

此外，西班牙官員表示，今天有300名消防人員試圖撲滅北部地區的的亞拉岡地區一場野火。亞拉岡地區政府指出，至少有1500人從包含薩拉戈沙省一座自然公園在內的鄉村地區撤離。當局估計，「數千」公頃土地已被野火燒毀。

據統計，今年西班牙的野火燒毀了26萬1930公頃土地，比歐洲任何其他國家都還多。從今年初以來，西班牙已經出現388場野火，這是因為炎熱高溫和乾旱情況所致。

歐盟 高溫

上一則

蘇格蘭創先河 議會、教育機構依法免費提供經期用品

下一則

日本106議員認接觸統一教 自民黨最多 新內閣不支持率飆

延伸閱讀

利用岳母原民血統獲取政治利益？夏威夷州長候選人格林挨轟

利用岳母原民血統獲取政治利益？夏威夷州長候選人格林挨轟
加州洛杉磯郡冒野火 直升機空拍直擊「火龍捲」

加州洛杉磯郡冒野火 直升機空拍直擊「火龍捲」
法西南部怪獸級野火復燃疑人為 萬人被迫撤離

法西南部怪獸級野火復燃疑人為 萬人被迫撤離
乾旱加熱浪來襲 法西南部野火復燃 數千公頃森林遭毀

乾旱加熱浪來襲 法西南部野火復燃 數千公頃森林遭毀

熱門新聞

解放軍此次軍演包括涉及火箭彈、常規導彈，以及海空軍抵近偵查，和聯合火力打擊等。（取材自央視）

解放軍封鎖台灣？「沒有這能力 根本不敢登陸」

2022-08-07 22:46
巴爾幹半島國家蒙特內哥羅西部城鎮切提涅驚傳大規模槍擊事件，至少造成11人喪生。圖為消防員趕到現場，一具遇害者屍體已經用布蓋著。(美聯社)

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

2022-08-13 14:18
阿富汗官員和神學士消息人士透露，神學士宗教領袖哈卡尼（圖）今天在喀布爾一所神學院遇襲喪生。圖／取自Twitter@ghulamabbasshah

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

2022-08-12 10:11
巴黎近日傳出一名美國遊客在市中心的公共廁所被一名23歲的男子性侵，隨後該男子收到指控並被羈押候審，這起案件在被認為是安全的巴黎河濱地區引起譁然。(美聯社)

假期變調 美國女遊客巴黎河畔上公廁「竟遭闖入性侵」

2022-08-10 20:44
愛沙尼亞外交部長Hanno Pevkur(中)11日在哥本哈根參加一場關於烏克蘭的活動。(Getty Images)

拉脫維亞、愛沙尼亞退出 中國中東歐合作機制僅剩14+1

2022-08-11 15:01
2013年時任以色列總理內唐亞胡(左)造訪北京，與中國國家主席習近平會面。(Getty Images)

以色列前國安顧問專文：轉離北京的時刻到了

2022-08-11 13:47

超人氣

更多 >
國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群
再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​
上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」
鄰居呻吟聲傳遍整條街 他看準時機歡呼 網友說「幹得好」

鄰居呻吟聲傳遍整條街 他看準時機歡呼 網友說「幹得好」