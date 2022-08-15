歐洲野火肆虐創新高 66萬公頃土地被燒毀

根據歐洲聯盟的衛星觀測機構，歐洲地區1月以來已有近66萬公頃土地慘遭野火蹂躪，猛暑可能還沒結束，但2022年已創紀錄。

中央社引述法新社報導，地中海國家雖通常是歐洲發生野火的主要國家，但今年其他國家爆發的野火火勢也同樣嚴重。歐盟 許多國家今年的野火迫使民眾逃離家園，不少建物和森林遭大火吞噬，像是奧地利、克羅埃西亞、法國、希臘、葡萄牙和西班牙。

根據歐洲森林火災資訊系統，今年到目前為止約65萬9541公頃土地遭野火蹂躪，創下2006年有紀錄以來同期紀錄。

負責提供衛星數據的歐盟哥白尼大氣監控機構12日表示，今年西南歐的野火活動改寫2017年以來紀錄，並警告西歐一大部分地區現在處於「極端火災危險」。2017年截至8月13日，總計有42萬913公頃遭野火肆虐，當年年底擴大至98萬8087公頃。

此外，西班牙官員表示，今天有300名消防人員試圖撲滅北部地區的的亞拉岡地區一場野火。亞拉岡地區政府指出，至少有1500人從包含薩拉戈沙省一座自然公園在內的鄉村地區撤離。當局估計，「數千」公頃土地已被野火燒毀。

據統計，今年西班牙的野火燒毀了26萬1930公頃土地，比歐洲任何其他國家都還多。從今年初以來，西班牙已經出現388場野火，這是因為炎熱高溫 和乾旱情況所致。