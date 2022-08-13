英格蘭高溫、降雨創新低 多地宣布乾旱 倫敦列最高等級

英國這幾周經歷前所未有的高溫，連倫敦內閣辦公室外保安都撐傘。 （歐新社）

英國 政府今天宣布，英格蘭多個地區進入乾旱狀態，包括倫敦、英格蘭的東部、中部和南部，先前這些地區連月來降雨量創新低，並在這幾周經歷前所未有的高溫 。5間英格蘭及威爾斯地區水務公司宣布即將或已實行限制用水。

英國英格蘭地區經歷1935年至今、87年來最乾燥的7月，雨量只有歷年平均值的35%，面臨乾旱危機。中央社引述法新社報導，因應英國出現乾旱、異常高溫，全國抗旱小組會議12日罕見短期內兩度開會，宣布英格蘭東部、中部、南部及西南部部分地區已達到進入乾旱狀態的門檻。

英國氣象局對英格蘭大部分地區，發出最高級別「火災危險警告」，11日凌晨起也向英格蘭南部、中部和威爾斯部分地區發出第二高級別的「橙黃色」（amber）酷熱警告，生效期至14日。

宣布「旱災」能讓水務公司對工商住宅用戶採取更嚴格的制水措施。英格蘭上一次宣布進入旱災狀態是2018年。

英國英格蘭西南部布里斯托12日舉行國際熱氣球節活動，附近採石場塵土飛楊。英格蘭最近持續高溫少雨，政府已宣布多處地區進入旱災狀態。（路透）

不過，英國政府這項宣告並不代表啟動公權力介入水資源運用，但允許水務公司採取進一步措施管理水資源。各地水務公司即起開始執行此前已協議的抗旱計畫，已保供水無虞。

另據明報引述英國媒體報導，官方宣布前，五家英格蘭與威爾斯的水務公司，包括擁有倫敦一帶1500萬用戶的泰晤士水務公司（Thames Water），已實施或準備實施限水令，禁止民眾以水管接水澆花或洗車等。英國東南水務公司（South East Water）也已禁止用戶使用噴水管及灑水系統；約克郡水務局則表示，酷熱和乾旱使約克郡河流水流量減少，水庫存水比預期少約兩成，宣布26日起實施限水。

英國泰晤士河流源頭所在的阿什頓·凱恩斯段河床乾涸見底。（Getty Images）

目前，英國第二大河流泰晤士河的源頭，已由格羅斯特郡的肯布爾（Kemble），大幅下降16公里到薩默福德凱恩斯（Somerford Keynes），這段河段乾涸至「沒有水生生物跡象」，是夏季罕見。由於灌溉不足，馬鈴薯、粟米、紅蘿蔔等糧食將歉收，牛隻營養不足也將導致牛奶 減產。