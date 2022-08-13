我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

英格蘭高溫、降雨創新低 多地宣布乾旱 倫敦列最高等級

編譯中心／綜合12日電
英國這幾周經歷前所未有的高溫，連倫敦內閣辦公室外保安都撐傘。 （歐新社）
英國這幾周經歷前所未有的高溫，連倫敦內閣辦公室外保安都撐傘。 （歐新社）

英國政府今天宣布，英格蘭多個地區進入乾旱狀態，包括倫敦、英格蘭的東部、中部和南部，先前這些地區連月來降雨量創新低，並在這幾周經歷前所未有的高溫。5間英格蘭及威爾斯地區水務公司宣布即將或已實行限制用水。

英國英格蘭地區經歷1935年至今、87年來最乾燥的7月，雨量只有歷年平均值的35%，面臨乾旱危機。中央社引述法新社報導，因應英國出現乾旱、異常高溫，全國抗旱小組會議12日罕見短期內兩度開會，宣布英格蘭東部、中部、南部及西南部部分地區已達到進入乾旱狀態的門檻。

英國氣象局對英格蘭大部分地區，發出最高級別「火災危險警告」，11日凌晨起也向英格蘭南部、中部和威爾斯部分地區發出第二高級別的「橙黃色」（amber）酷熱警告，生效期至14日。

宣布「旱災」能讓水務公司對工商住宅用戶採取更嚴格的制水措施。英格蘭上一次宣布進入旱災狀態是2018年。

英國英格蘭西南部布里斯托12日舉行國際熱氣球節活動，附近採石場塵土飛楊。英格蘭最...
英國英格蘭西南部布里斯托12日舉行國際熱氣球節活動，附近採石場塵土飛楊。英格蘭最近持續高溫少雨，政府已宣布多處地區進入旱災狀態。（路透）

不過，英國政府這項宣告並不代表啟動公權力介入水資源運用，但允許水務公司採取進一步措施管理水資源。各地水務公司即起開始執行此前已協議的抗旱計畫，已保供水無虞。

另據明報引述英國媒體報導，官方宣布前，五家英格蘭與威爾斯的水務公司，包括擁有倫敦一帶1500萬用戶的泰晤士水務公司（Thames Water），已實施或準備實施限水令，禁止民眾以水管接水澆花或洗車等。英國東南水務公司（South East Water）也已禁止用戶使用噴水管及灑水系統；約克郡水務局則表示，酷熱和乾旱使約克郡河流水流量減少，水庫存水比預期少約兩成，宣布26日起實施限水。

英國泰晤士河流源頭所在的阿什頓·凱恩斯段河床乾涸見底。（Getty Images...
英國泰晤士河流源頭所在的阿什頓·凱恩斯段河床乾涸見底。（Getty Images）

目前，英國第二大河流泰晤士河的源頭，已由格羅斯特郡的肯布爾（Kemble），大幅下降16公里到薩默福德凱恩斯（Somerford Keynes），這段河段乾涸至「沒有水生生物跡象」，是夏季罕見。由於灌溉不足，馬鈴薯、粟米、紅蘿蔔等糧食將歉收，牛隻營養不足也將導致牛奶減產。

英國 高溫 牛奶

上一則

黎巴嫩悲歌…男子提款遭拒挾人質 民眾共鳴喊「英雄」

延伸閱讀

美元升值 現在到倫敦旅遊很划算 但記住這10件事

美元升值 現在到倫敦旅遊很划算 但記住這10件事
部分水庫存水量急降 新州6年來首次發出旱情觀察報告

部分水庫存水量急降 新州6年來首次發出旱情觀察報告
保障居民用水 紐森公布新計畫

保障居民用水 紐森公布新計畫
江西乾旱 鄱陽湖出現歷史性低水位

江西乾旱 鄱陽湖出現歷史性低水位

熱門新聞

解放軍此次軍演包括涉及火箭彈、常規導彈，以及海空軍抵近偵查，和聯合火力打擊等。（取材自央視）

解放軍封鎖台灣？「沒有這能力 根本不敢登陸」

2022-08-07 22:46
阿富汗官員和神學士消息人士透露，神學士宗教領袖哈卡尼（圖）今天在喀布爾一所神學院遇襲喪生。圖／取自Twitter@ghulamabbasshah

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

2022-08-12 10:11
巴黎近日傳出一名美國遊客在市中心的公共廁所被一名23歲的男子性侵，隨後該男子收到指控並被羈押候審，這起案件在被認為是安全的巴黎河濱地區引起譁然。(美聯社)

假期變調 美國女遊客巴黎河畔上公廁「竟遭闖入性侵」

2022-08-10 20:44
愛沙尼亞外交部長Hanno Pevkur(中)11日在哥本哈根參加一場關於烏克蘭的活動。(Getty Images)

拉脫維亞、愛沙尼亞退出 中國中東歐合作機制僅剩14+1

2022-08-11 15:01
一輛在烏克蘭境內被摧毀的俄國T-90戰車，上月被運到捷克布拉格，作為烏克蘭大使館主辦展覽的展示品，吸引大批民眾參觀。（歐新社）

俄軍「超級戰車」被烏軍炸毀 360萬美金瞬間灰飛煙滅

2022-08-06 12:03
2013年時任以色列總理內唐亞胡(左)造訪北京，與中國國家主席習近平會面。(Getty Images)

以色列前國安顧問專文：轉離北京的時刻到了

2022-08-11 13:47

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判