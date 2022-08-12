法西南部怪獸級野火復燃疑人為 萬人被迫撤離

法國西南部吉倫特地區野火延燒。（歐新社）

法國官員10日表示，創紀錄乾旱和極端高溫肆虐之際，西南部地區原本已獲控制的野火又再次復燃，很可能是人為縱火所導致。

中央社引述法新社報導，法國西南部大城波爾多林地野火燒了2周仍未熄滅，火場位於朗迪哈地區，距離波爾多心臟地帶不遠。法國消防員形容，朗迪哈大火是一場「怪獸」等級的野火。在這場大火中，超過6200公頃森林於短短24小時內付之一炬；這是上個月肆虐該地區的數場大火中規模最大的一場，從9日晚間以來已有1萬人被迫撤離。

#France is burning 'Back to Hell': 🔥🔥

Hurricane of fire tonight #Gironde estimated height between 15 and 20 meters#BelinBeliet #Pompiers13 #saccageparis #incendies #Landiras #incendie #Jura pic.twitter.com/zAtdV6C5Av — World News (@ne23614114) 2022年8月11日

上個月當地的火勢吞噬近1萬4000公頃土地後，原本已得到控制，但並未完全撲滅，9日火勢又再度爆發。當局宣布，法國總理柏納和內政部長達馬南今天將前往視察西南部吉倫特地區的消防前線。

此外，法國政府已向歐盟 求救，歐盟執委會今天宣布，德國、波蘭、奧地利、羅馬尼亞已派員投入救災。目前停駐在希臘、瑞典 一共4架滅火飛機，也將投入救災。

歐盟執委會表示，法國已請歐盟的哥白尼人造衛星針對野火焚毀地區提供相關數據。法國總統馬克宏 為此在推特發文致謝，表示法國消防員與民防人力在境內各地對抗林火的人數已達1萬人。

據歐盟統計，今年截至目前，野火燒毀的面積已達5.7萬公頃，2021年此時林火焚毀面積大約3萬公頃。