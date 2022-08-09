歐盟9日起減15%天然氣用量 德國400年玻璃廠憂產業消失

俄羅斯因入侵烏克蘭，遭到西方國家制裁，俄方則以減供天然氣 作為報復手段。歐盟 國家今天同意縮減15%天然氣用量，以回應俄國引發的能源價格危機，將自9日開始實施。

中央社引述法新社報導，歐盟27國成員2周前同意縮減天然氣計畫，今天公布於歐盟官方行政公報，依規定將於9日生效。規定指出，從今年8月到明年3月期間，歐盟成員國應該「盡最大努力」，減少「至少15%」的天然氣用量，基準是過去5年平均用量。

不過，部分歐盟成員國不必嚴格遵守這項本就號稱是「自願性質」的規定。仰賴俄羅斯直送天然氣的匈牙利就要求豁免。不過，如果歐盟執委會發現「嚴重的天然氣供應短缺」，或是出現異常高的天然氣需求，可以要求發布警告，將使縮減天然氣使用量具有強制性，並限制豁免。

去年歐盟國家有40%天然氣由俄羅斯輸入，歐洲經濟龍頭德國 占大宗，大部分產業因此陷入困境，德國亨氏玻璃（Heinz-Glas）就是其中之一。

1622年成立的亨氏玻璃是世界最大的香水玻璃瓶製造商之一，400年來曾度過多次危機，僅上個世紀，便經歷兩次世界大戰和1970年代的石油危機。

公司副執行長阿賈克（Murat Agac）近日表示：「如果天然氣供應停止…那麼德國的玻璃產業很可能會消失。」

製造玻璃時，要將沙子加熱到高達攝氏1600度，而天然氣是最常選用的能源。直到不久前，俄國天然氣供應正常時，能維持較低的生產成本，亨氏玻璃年收入可達約3億歐元（約3.05億美元）。但遭到「斷氣」後，亨氏玻璃的成本與2019年相比，「增加10到20倍」。

但目前，亨氏玻璃管理層仍樂觀認為可以挺過難關。