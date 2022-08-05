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澳洲大堡礁復育 珊瑚覆蓋面積36年來新高

編譯中心／綜合4日電
澳洲大堡礁三分之二區域的珊瑚覆蓋面積，創下36年來新高，但仍受白化危機威脅。（美聯社）
澳洲大堡礁三分之二區域的珊瑚覆蓋面積，創下36年來新高，但仍受白化危機威脅。（美聯社）

澳洲海洋科學院4日年度報告指出，澳洲大堡礁區域三分之二的珊瑚覆蓋面積創36年來新高，顯示保育有成，但珊瑚礁仍易受到日益頻繁的大規模白化危機影響。

路透報導，這份報告指出，大堡礁南部因棘冠海星數量大爆發，導致珊瑚覆蓋面積縮小，復育狀況遠不及中部和北部礁區。

大堡礁近7年來4度陷入大規模白化危機；圖為一名女子在大堡礁潛水。（美聯社）
大堡礁近7年來4度陷入大規模白化危機；圖為一名女子在大堡礁潛水。（美聯社）

澳洲海洋科學院院長哈迪斯蒂說：「報告顯示，大堡礁在面對無間斷的嚴重干擾時有多脆弱，而這些干擾正變得日益頻繁，且持續更久」。

聯合國專家曾於今年3月造訪大堡礁，考慮是否將其列入「瀕危」名單。

澳洲海洋科學院根據對珊瑚礁的長期調查，將硬珊瑚覆蓋率高於30%界定為具有高度價值，並作為評估珊瑚礁健康的關鍵指標。

大堡礁海域成群的小魚。（美聯社）
大堡礁海域成群的小魚。（美聯社）

大堡礁北部的硬珊瑚覆蓋率從2017年的13%，增加至今年的36%。中部的硬珊瑚覆蓋率則從2019年的12%增至33%，皆為澳洲海洋科學院自1985年開始監測這兩個區域以來的最高比率。

然而，硬珊瑚覆蓋率通常高於另兩個區域的大堡礁南部，覆蓋率卻從1年前的38%下降至34%。

大堡礁近7年來經歷四次大規模白化危機，哈迪斯蒂表示，儘管面積廣闊，但今年和2020年的白化現象，並不像2016和2017年那麼嚴重。

他說：「最新研究結果顯示，大堡礁可以在不受強烈干擾的情況下復育」。

不過，缺點在於這次覆蓋率的增長由軸孔珊瑚所帶動。澳洲海洋科學院表示，軸孔珊瑚尤其易於受到海浪侵蝕、熱應力和棘冠海星的影響。

澳洲海洋科學院監測計畫主任恩斯利說：「這代表硬珊瑚覆蓋率的大幅增長，可能很快因軸孔珊瑚為主的珊瑚礁面臨種種干擾而被抵銷」。

●「大堡礁」小檔案

據維基百科記載，「大堡礁」是世界最大最長的珊瑚礁群，位於南太平洋的澳洲東北海岸，縱貫於澳洲東北昆士蘭州外的珊瑚海，北從托雷斯海峽，南到南回歸線以南，綿延伸展共有2,600公里左右，最寬處161公里。約有2900個獨立礁石以及900個大小島嶼，分布在約344400平方公里的範圍內，自然景觀非常特殊。

澳洲 聯合國

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