熱昏頭 日本2大保險公司推「中暑保單」 1天僅100日元

隨著今年夏天無論歐洲和亞洲紛紛體會到飆升至前所未有水平的高溫，一些日本保險公司已經開始推出「中暑保單」以保護被熱浪襲擊的民眾。（路透）

隨著今年夏天無論歐洲和亞洲紛紛體會到飆升至前所未有水平的高溫 ，一些日本保險 公司已經開始推出「中暑保單」以保護被熱浪襲擊的民眾。

彭博報導，根據日本氣象廳的數據，東京在通常以相對涼爽的雨季而聞名的六月竟連續6天出現超過攝氏35度的高高溫、創下歷史新高。在截至7月3日的一周內，日本全國有超過1.4萬人被送往醫院接受治療。

熱浪來襲讓日本國內最大的兩家保險公司「損保控股」（SOMPO Holdings Inc.）和「住友生命保險」（Sumitomo Life Insurance Co.）正式推出專門用於支付中暑醫療費用的保單。

以住友生命保險為例，他們與軟銀集團的移動支付部門PayPay合作，於4月啟動了一項「中暑保單計劃」，一天的保險費用僅為100日元（約0.73美元），若在上午9點之前購買，該保單可以從當日上午10點開始生效，包括因高溫和陽光導致住院和其他醫療費用皆有理賠。據悉，這是日本業內首個「中暑保單」。

據讀賣新聞上個月報導，截至6月29日，住友生命保險售出的中暑保單數量躍升至6900份，而此前每天最多只有約400份。

至於損保控股本月發布的中暑保單為因日曬或高溫照射而導致的住院、手術甚至死亡提供理賠，損保控股發言人透露該計劃最初僅適用於兒童，但由於更頻繁的熱浪以及戴口罩導致中暑風險增加，該公司將該產品提供給更廣泛的年齡層，甚至強調市場對該保單的需求「超出預期」。