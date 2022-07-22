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安倍晉三9月27日舉行國葬 日：將通知台灣 最多派3人出席

編譯陳韋廷／報導
8日不幸遇刺身亡的安倍晉三，將是第2位獲國喪規格的日本前首相。（路透）
8日不幸遇刺身亡的安倍晉三，將是第2位獲國喪規格的日本前首相。（路透）

日本政府22日敲定在9月27日為日本前首相安倍晉三在武道館舉行國葬，費用由國家支付，日相岸田文雄擔任治喪委員會會長。安倍晉三將是繼吉田茂後，第2位獲國喪規格的日本前首相。

日本政府表示，會將相關資訊通知邦交國及台灣、香港、澳門等地，希望各國最多派3人出席。

中央社／ 東京22日專電

日本內閣會議今天決定9月27日舉行悼念前首相安倍晉三的國喪，將接受海外人士參加。日本外務大臣林芳正在回應媒體提問時表示，會將相關資訊通知台灣、香港、澳門等。

日本產經新聞報導，林芳正上午在例行記者會上表示，外務省將成立籌備事務局，以接待前來參加安倍晉三國喪的海外人士。

林芳正說：「我國將通知邦交國等有關安倍國喪的日程、地點等相關資訊，對於參加人士的接待，希望能做到無疏漏的情況。」

被媒體問及對無邦交的台灣將如何對應時，林芳正說，會通知台灣、香港、澳門、巴勒斯坦以及在安倍逝世後表達弔問的國際組織。

日本TBS電視台報導，內閣會議決定舉辦安倍國喪的日程、地點後，外務省今天起將此事通知195個邦交國以及4個地區、國際組織。通知對象包括俄羅斯、台灣等，但不通知北韓。

日本外務省預料將有多國政要參加安倍的國喪，因此成立一個約30人規模的籌備事務局處理相關事宜。

日本 安倍 邦交

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