歐元區救世主 德拉吉駕馭不了義政壇

二度請辭的義大利 總理德拉吉，即使在歐洲中央銀行總裁任內幫助解救歐元區而為人津津樂道，仍駕馭不了義大利出了名難搞的政治體制，難逃中箭落馬的命運。

中央社轉述法新社報導，卓越經濟學家德拉吉（Mario Draghi）的總理職務不是經由民選選上的，他贏得羅馬政壇幾乎所有政黨支持，於2021年2月上任，就職後在歐洲聯盟和七大工業國集團（G7）受人景仰，從而提升義大利的國際地位。

他在歐洲第3大經濟體義大利正與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 和隨之而來的經濟衰退奮戰之際臨危受命，義大利當時獲得歐盟疫情後復甦基金大筆挹注，投入提振經濟大業。

結構性的無效率和繁重官僚體系拖垮義大利經濟，內耗和惰性長期絆住結構性改革。德拉吉以他的高人氣，以及獲得歐盟和金融巿場信賴的加持，被認為是引領國家從停滯經濟中復甦的不二人選。

然而，明年登場的大選讓聯合政府不同政黨各懷鬼胎，他們對德拉吉要求停止政治內鬥的嚴厲警告充耳不聞。

聯合政府中3個政黨昨天杯葛試圖挽救內閣的信任投票 ，執政約一年半的德拉吉內閣終難逃瓦解命運。他今天上午向總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）遞出辭呈。

已婚的德拉吉與妻子育有兩個孩子，是一名虔誠的天主教徒。

德拉吉1970年曾在經濟學學士論文中主張，單一貨幣「是個愚蠢主意，這種事絕不應該發生」。他後來逐步修正此一觀點，反而成為歐元最強有力支持者之一。

從聲譽卓著的美國麻省理工學院（MIT）取得博士學位後，德拉吉回到義大利，在多所大學教經濟學。

1984年至1990年間他任職世界銀行（World Bank），然後在義大利經濟部擔任財政主管10年，歷經9個不同政府，期間義大利大規模私有化、致力削減赤字等政策都出自他手筆，幫助國家成就了加入歐元區的資格。

2011年11月他被任命出掌歐洲中央銀行（European Central Bank），當時義大利幾乎破產，大有拖垮整個歐元區的風險。

德拉吉承諾「不惜一切代價保住歐元」，強調「相信我，這樣就夠了」，一年後改變了歷史。

今年稍早國會投票選舉總統期間，他曾被點名繼任馬達雷拉，不過當時因為總統難產，多次表明不想連任的馬達雷拉只好回鍋做第2個任期。