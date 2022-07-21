老總理成新總統 斯里蘭卡民怨難息：貪腐壓迫他都有

喬治艾娃20日稱IMF希望盡快完成對斯里蘭卡的援助談判。（路透）

斯里蘭卡 國會20日選出總理暨代理總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）為繼任總統，接替國家破產 後連夜搭軍機離境的前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa），任期至2024年。六度擔任總理的威克瑞米辛赫被視為與拉賈帕克薩關係非常密切，但他顯然獲得西方國家支持。

威克瑞米辛赫確定當選後，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）隨即表示，希望儘速完成與斯國的紓困 談判。

她在東京接受日經新聞訪問時表示，只要斯里蘭卡下一任領導人得到支持，並有足夠的時間領導這個國家，IMF就會跟斯里蘭卡的任何一屆政府合作。

73歲的威克瑞米辛赫在三名候選人中獲得國會225席中過半的134票，他當選後立刻呼籲所有反對陣營團結一致，共赴國難。他說朝野合力研擬新戰略拚經濟是優先要務，而非改革總統權力。

可倫坡智庫「真理」執行長梅爾表示：「威克瑞米辛赫從接任總理開始就執行錯誤的政策，當上總統也只是重蹈覆轍」。

可倫坡街頭26歲的示威者裴瑞拉表示：「我們不是反對拉賈帕克薩個人，而是他所代表的貪腐與壓迫，這些特質威克瑞米辛赫都有」。

據了解，威克瑞米辛赫出生在富裕且政治關係良好的家庭，其表舅賈亞瓦德奈（Junius Jayewardene）也曾擔任總統。分析家指出，如果抗議民眾走上街頭反對他，他將採取嚴厲鎮壓手段。