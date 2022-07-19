我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺 當場死亡

紐西蘭通膨創32年新高 三分之二大學生沒錢買飯

編譯陳韋廷／綜合18日電
紐西蘭通膨率創32年新高的同時，最新調查也顯示數千名紐國大學生常沒錢買東西吃。（路透）
紐西蘭通膨率創32年新高的同時，最新調查也顯示數千名紐國大學生常沒錢買東西吃。（路透）

紐西蘭政黨最新調查顯示，數千名紐西蘭大學生生活貧困，在購買食物和其他必需品方面經常遇到困難。

根據「紐西蘭先驅報」報導，這項由綠黨針對4500名大學生幸福感進行的調查發現，紐西蘭三分之二的大學生，經常沒有足夠的錢購買食物、衣服、支付帳單、交通費、醫療或滿足其他基本需求。

綠黨與紐西蘭學生聯合會（NZUSA）等大學生團體均認為，上述調查結果是學生生活困難「無可辯駁的證據」，要求政府採取行動。此外，租屋的大學生將54%積蓄用於支付房租，綠黨呼籲政府加強對租金問題的管控，並為學生提供更多支持。

同時，紐西蘭統計局公布第二季消費者物價指數（CPI，通膨率）年增7.3％，創1990年以來的32年新高，凸顯人民生活成本日益高漲，央行面臨繼續迅速升息的壓力。經濟學家認為，通膨竄升使央行將利率一口氣調升3碼的機率增加。

紐西蘭第二季CPI年增7.3％，創1990年以來的32年新高，凸顯人民生活成本日...
紐西蘭第二季CPI年增7.3％，創1990年以來的32年新高，凸顯人民生活成本日益高漲。（美聯社）

上季消費者通膨超過市場預期，經濟學家原本預估CPI年增7.1％。房租與建築成本大增是通膨惡化主因，其中新房屋建築成本較去年同期飆漲18％。

燃料成本上漲也是通膨勁揚原因之一。上季汽油價格較去年同期成長32％，寫下1985年第二季以來最大增幅。

紐西蘭央行上周將現金利率調高50個基點，為連續第三次例會升息2碼。澳盛銀行經濟學家指出，在8月中會議將現金利率上調3碼的機率已變得「非常真實」。

澳盛銀行對於今年底利率預測，由先前估的3.5％上修至4.0％高峰，這意味到今年結束前的三次會議每次升息約2碼。此外，8月初公布的就業數據，將是紐國央行評估升息幅度的重要依據。

奧克蘭儲蓄銀行（ASB Bank）經濟學家指出，國內通膨壓力大增令紐西蘭央行感到憂心，然而ASB仍維持年底現金利率3.5％高點的預期，估計8月利率上調50個基點，寫下連四次升息2碼。

利率 央行 升息

上一則

包船喝喜酒卻遇船難 巴基斯坦20死、30失蹤

下一則

急尋能源…歐盟加倍進口亞塞拜然天然氣 法國會商阿聯

延伸閱讀

少外食、電影…65%人因通膨縮衣節食 有人連牙也不看了

少外食、電影…65%人因通膨縮衣節食 有人連牙也不看了
彭博：美國對全世界輸出通膨

彭博：美國對全世界輸出通膨
歐洲央行本周料10年來首度升息 差別在1碼還是2碼

歐洲央行本周料10年來首度升息 差別在1碼還是2碼
紐西蘭通膨飆32年新高 三分之二大學生常不夠錢買飯吃

紐西蘭通膨飆32年新高 三分之二大學生常不夠錢買飯吃

熱門新聞

病人麻醉中昏迷不醒，男子竟趁機一逞獸慾。（取材自臉書、Twitter）

剖腹進行中 麻醉師掏出下體性侵產婦 同事錄影曝光惡行

2022-07-13 01:28
「瑞典門」事件是網友分享小時候到瑞典朋友家裡玩時，朋友一家人吃飯沒有邀請他，而是讓他獨自在朋友的房間裡等待，引發許多討論。圖為斯德哥爾摩街景。（圖取自Unsplash圖庫）

來我家不邀你吃飯 「瑞典門」待客是種獨特溫柔

2022-07-17 12:22
文在寅公布他退休後從事農家田野的照片，其不修邊幅的外貌被媒體分析為「示弱」。（取材自新民晚報）

韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」

2022-07-17 07:09
日本Yahoo的網路民調顯示，民眾對安倍內閣的「森友加計醜聞」印象最深。（美聯社）

全日本懷念安倍？但民眾最記得這件事

2022-07-15 12:10
南韓仁荷大學驚傳一名女大生疑似遭熟識的男同學性侵身亡，警方已在現場拉起封鎖線調查。（擷取自 Yonhapnews YouTube）

韓大學爆女大生酒後全裸流血倒路邊 疑遭男同學性侵亡

2022-07-15 09:37
2018年9月，英國皇家空軍出動颱風戰鬥機攔截俄國圖-160長程轟炸機（北約代號為Blackjack ）。路透

批俄愈來咄咄逼人 英空軍參謀長：已做好開戰準備

2022-07-17 09:59

超人氣

更多 >
2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人

2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人
前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期
北加華人網約車司機 遭劫車槍殺

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺
市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺
涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了