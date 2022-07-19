紐西蘭通膨創32年新高 三分之二大學生沒錢買飯

紐西蘭通膨率創32年新高的同時，最新調查也顯示數千名紐國大學生常沒錢買東西吃。（路透）

紐西蘭政黨最新調查顯示，數千名紐西蘭大學生生活貧困，在購買食物和其他必需品方面經常遇到困難。

根據「紐西蘭先驅報」報導，這項由綠黨針對4500名大學生幸福感進行的調查發現，紐西蘭三分之二的大學生，經常沒有足夠的錢購買食物、衣服、支付帳單、交通費、醫療或滿足其他基本需求。

綠黨與紐西蘭學生聯合會（NZUSA）等大學生團體均認為，上述調查結果是學生生活困難「無可辯駁的證據」，要求政府採取行動。此外，租屋的大學生將54%積蓄用於支付房租，綠黨呼籲政府加強對租金問題的管控，並為學生提供更多支持。

同時，紐西蘭統計局公布第二季消費者物價指數（CPI，通膨率）年增7.3％，創1990年以來的32年新高，凸顯人民生活成本日益高漲，央行 面臨繼續迅速升息 的壓力。經濟學家認為，通膨竄升使央行將利率 一口氣調升3碼的機率增加。

紐西蘭第二季CPI年增7.3％，創1990年以來的32年新高，凸顯人民生活成本日益高漲。（美聯社）

上季消費者通膨超過市場預期，經濟學家原本預估CPI年增7.1％。房租與建築成本大增是通膨惡化主因，其中新房屋建築成本較去年同期飆漲18％。

燃料成本上漲也是通膨勁揚原因之一。上季汽油價格較去年同期成長32％，寫下1985年第二季以來最大增幅。

紐西蘭央行上周將現金利率調高50個基點，為連續第三次例會升息2碼。澳盛銀行經濟學家指出，在8月中會議將現金利率上調3碼的機率已變得「非常真實」。

澳盛銀行對於今年底利率預測，由先前估的3.5％上修至4.0％高峰，這意味到今年結束前的三次會議每次升息約2碼。此外，8月初公布的就業數據，將是紐國央行評估升息幅度的重要依據。

奧克蘭儲蓄銀行（ASB Bank）經濟學家指出，國內通膨壓力大增令紐西蘭央行感到憂心，然而ASB仍維持年底現金利率3.5％高點的預期，估計8月利率上調50個基點，寫下連四次升息2碼。