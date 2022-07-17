我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

反對史島建遊民收容所 促市長亞當斯回應

韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」

記者陳言喬／即時報導
文在寅公布他退休後從事農家田野的照片，其不修邊幅的外貌被媒體分析為「示弱」。（取材自新民晚報）
文在寅公布他退休後從事農家田野的照片，其不修邊幅的外貌被媒體分析為「示弱」。（取材自新民晚報）

卸任兩個多月的南韓前總統文在寅退休後仍不得安寧，經常有人前往其住宅抗議。更令人驚訝的是，他不修邊幅的現狀與擔任總統時的樣貌有如天壤之別。

文在寅最近被引起注意是兩人在其家門前打架，新民晚報引述韓國紐西斯通訊社報導，當地時間7月13日下午，一名示威者到文在寅宅前辱罵，有遊客對此感到不滿，上前抗議。之後，兩人開始對罵、揮拳相向。兩名打架者，示威的是50多歲，而遊客60多歲。

報導稱，適逢日本前首相安倍晉三遇刺身亡不久，這起事件已引起韓國方面的重視，韓國警方已在文在寅家周圍加強了警力。

文在寅今年5月卸任返鄉以後，他家周邊不怎麼安寧。經常有一些韓國民眾慕名前來參觀，也有抗議者舉著高音喇叭在周邊示威搞事情的。早在5月底，就曾有過10名年過七旬的老人因噪音問題送醫院。

新民晚報稱，文在寅目前是韓國總統中比較「另類」的存在，回看以往絕大多數韓國總統沒什麼善終。仔細點數，尚在人世的韓國前總統當中，目前只有他是正常能領到退休金的，大約每個月1400萬韓元（約1萬美元）。同時，文在寅理論上該配有65名警衛。文在寅作為一個可以領退休金且有符合規定的安保待遇的獨苗，他的存在，有指標性意義。

報導稱，文在寅在卸任總統前，無論身材、髮型都保持良好。總之，個人形象相當不錯。可退休後，他發佈出來的照片往往不修邊幅，一頭銀髮還顯得凌亂。

文在寅為什麼要做出此等強烈反差？報導分析，某種程度上，他就是在「示弱」—自己已經處於退休狀態；身體情況與退休前大相徑庭；不會干涉到當下政權的方方面面。

這本身也是一種求生之道！文在寅是想告訴韓國現總統尹錫悅，自己實在不可能威脅到下一個五年韓國當局的執政，也大概率不會為了下一任韓國總統之位而出山。皓首之際，他無非求個自身安全，以及退休後的安逸生活。

文在寅卸任剛回到家鄉，就有示威者前往抗議，支持文在寅的村民與示威者對峙。（取材自...
文在寅卸任剛回到家鄉，就有示威者前往抗議，支持文在寅的村民與示威者對峙。（取材自韓國國民日報）
南韓前總統當政時的外觀。（新民晚報）
南韓前總統當政時的外觀。（新民晚報）
文在寅公布他退休後的爬山照片，其不修邊幅的外貌與當家的照片落差太大。（新民晚報）
文在寅公布他退休後的爬山照片，其不修邊幅的外貌與當家的照片落差太大。（新民晚報）

文在寅 退休金 安倍

上一則

搜索犬立功 墨西哥頭號毒梟落網 FBI稱他「極度危險」

延伸閱讀

對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選

對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選
綠全代會登場 權力核心改組 賴系攻中常會把關總統提名

綠全代會登場 權力核心改組 賴系攻中常會把關總統提名
拜登訪韓未見文在寅 仍抽空致電問候

拜登訪韓未見文在寅 仍抽空致電問候
拜登口誤又被抓包 把尹錫悅叫成文在寅

拜登口誤又被抓包 把尹錫悅叫成文在寅

熱門新聞

病人麻醉中昏迷不醒，男子竟趁機一逞獸慾。（取材自臉書、Twitter）

剖腹進行中 麻醉師掏出下體性侵產婦 同事錄影曝光惡行

2022-07-13 01:28
日本前首相安倍晉三（中間）8日在奈良街頭演說時遭槍殺不治，上個月才發推文分享全家福照慶祝母親安倍洋子（左一）94歲大壽，令人不勝唏噓。取材自推特

安倍遇刺身亡 94歲老母看新聞得知噩耗「放聲大哭」

2022-07-08 22:26
凶嫌山上徹也就讀奈良縣著名升學高中，在同學印象中是溫和的優等生，沒有特殊政治傾向，因此得知他犯案相當震驚。(美聯社)

刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生

2022-07-09 11:14
刺殺日本前首相安倍晉三的兇嫌山上徹也10日在警方的戒護下，前往檢調單位接受訊間。路透

刺殺安倍兇手原想殺宗教領袖 扯出NHK黨和南韓統一教

2022-07-09 22:58
日本Yahoo的網路民調顯示，民眾對安倍內閣的「森友加計醜聞」印象最深。（美聯社）

全日本懷念安倍？但民眾最記得這件事

2022-07-15 12:10
日本前首相安倍晉三（右）8日在奈良縣奈良市街頭輔選黨內參議員佐藤啓（左），後來遭槍擊身亡，佐藤成為安倍最後一位助選者，佐藤也對安倍遭遇槍擊非常自責。擷取自臉書

現場大哭「都是我害的」安倍生前最後助選議員連任

2022-07-10 09:54

超人氣

更多 >
性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」

性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」
紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜
遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙
殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路
通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了

通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了