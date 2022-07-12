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英國劍橋大學出現自殺潮？3月以來4疑似、1例確定自殺

編譯張君堯／綜合報導
劍橋大學已對一系列學生死亡事件展開調查。自3月以來這所擁有800年歷史的大學已經出現5名學生死亡，發言人表示「除了1名確認自殺外，其他4人皆疑似自殺」。（Getty Images）
劍橋大學已對一系列學生死亡事件展開調查。自3月以來這所擁有800年歷史的大學已經出現5名學生死亡，發言人表示「除了1名確認自殺外，其他4人皆疑似自殺」。（Getty Images）

劍橋大學（University of Cambridge）已對一系列學生死亡事件展開調查。自3月以來這所擁有800年歷史的大學已經出現5名學生死亡，發言人表示「除了1名確認自殺外，其他4人皆疑似自殺」。

紐時報導，在5月出現第4名學生死亡後，劍橋大學任命一個小組與英國國民保健署（NHS）合作進行調查，大學發言人諾頓（Matthew Norton）表示「回報的案例之間似乎沒有關」，而在調查開始後，6月又出現第5名死亡的學生。

劍橋大學高級副校長維戈（Graham Virgo）表示「這對整個大學來說是令人難以置信的痛苦，自3月以來有5名學生死亡，這太悲慘了」。基於學生隱私為由，劍橋大學幾乎沒有提供任何消息，未來也不會透露學生的確切死亡原因。

專家認為自殺行為往往是衝動所致、不容易歸咎特定原因，而過去2年新冠病毒創造不同於心理健康專業人士以往見過的任何情況，使得因果關係更加難以確定。這些死亡事件在校園內重新引發一場關於學校應該採取多少措施來防止自殺的辯論。

大學官員表示他們將把預防自殺的預算擴大約10%，額外資源將用於縮短等待時間並培訓一個新的顧問團隊以「盡早發現處於困境的學生」。

根據劍橋大學提供的數據，2018年到2021年之間該校共出現3例自殺、1例疑似自殺。愈來愈多學生正尋求幫助，維戈強調「英國各地的大學已經證實：在一段時間內使用諮詢和支持服務的學生人數有所增加， 我們肯定在劍橋大學看到了這一點」。 

英國 預算 心理健康

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