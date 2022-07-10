加拿大數百萬人被斷網 美加海關受阻、911打不通

多倫多居民湧向當地星巴克使用免費網路。（路透）

加拿大 最大電信公司羅傑斯通訊8日大規模停電，導致全加拿大網路通信系統中斷，影響政府和金融機構服務，連緊急求救的911電話都不能使用，數百萬民眾生活受極大影響。

羅傑斯通訊公司未說明停電原因，但強調非受駭客攻擊。監控加拿大電子網絡的加拿大通信安全局也在聲明中表示：「沒有跡象顯示此次斷網事件涉及惡意網路攻擊。」

羅傑斯通訊從一大早斷網斷訊後已十幾個小時，直到傍晚才逐漸恢復。所有羅傑斯的客戶無法使用網路、不能打電話和收看電視。有民眾趕著繳納房屋稅或匯款，但銀行服務無法進行；開車往返加拿大和美國邊境 的交通受阻礙，因海關無法順利讀取通關者資料。

最糟糕的是竟然911緊急求救電話也不能用。根據加拿大廣播電視和電信委員會 在2017年的新規定，電信公司應確保手機 在沒有服務的情況下也能夠聯繫911。

民眾紛紛抱怨，有人說沒網路「像沒水喝一樣快死了」；街頭的咖啡店一座難求，每個人都想找到有通暢無線網路的地方。

多倫多居民湧向當地星巴克使用免費網路。（路透）

這是近年來羅傑斯通訊第二次重大斷網事件，2021年4月出現過類似情況。當時，羅傑斯將責任歸咎於一家電信設備供應商的軟體更新問題。

加拿大有三大電信公司，羅傑斯通訊是第一大，擁有手機、網路和有線業務的客戶數超過1200萬。另外兩家是研科通訊和加拿大貝爾公司。

麥馬斯特大學公共政策碩士項目執行主任貝特納說，大斷網說明加拿大電信業普遍缺乏競爭力，僅有三巨頭掌控市場，容易出問題。

卡爾頓大學國際事務教授卡文認為，這次事件凸顯國家安全隱憂，「我們有可能成為未來更多邪惡行為者的目標。」