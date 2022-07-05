拉美再掀粉紅浪潮？ 專家：左翼執政已今非昔比

近幾年拉丁美洲許多國家左翼重返執政，顯示該地區政治局勢逐漸改變。專家指出，21世紀初覆蓋拉美的那股「粉紅浪潮」似乎捲土重來，但與現在的進步浪潮有著巨大不同。

中央社報導，「粉紅浪潮」（pink tide）是美國紐約時報（New York Times）記者羅特（Larry Rohter）在2000年初烏拉圭總統巴斯克斯（Tabaré Vásquez）當選時，用來描述拉丁洲地區政治向左轉的現象。

根據羅特當時的描述，拉丁美洲的社會主義者取得政權，與其說是一股紅色浪潮，不如說是「粉紅浪潮」應該更適當，因為紅色讓人聯想到共產主義，而柔和的粉紅色表示社會民主主義理想的興起。

自2018年以來，墨西哥 、阿根廷、玻利維亞、祕魯、宏都拉斯、智利和哥倫比亞等拉丁美洲國家先後選出左翼政治領袖擔任總統，如果10月巴西總統大選，在民調中具有很大優勢的工黨籍前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）也獲勝，意味著拉丁美洲七大人口最多的國家和六大經濟體都將落入左翼手中。

這種政治情勢的改變讓人想起21世紀初、約3/4的南美洲人都被左翼總統統治的情況。不過，專家分析當時覆蓋拉丁美洲的「粉紅浪潮」與當前的前進浪潮之間存在巨大差異，後者冒著受到更多限制的風險。

拉丁美洲人近年來投票意向一直搖擺不定，在對政客、社會不平等、經濟停滯的憤怒背景下，這個地區民主選舉的規則似乎是以「反對派勝利」來呈現。

報導指出，拉美智庫Latinobarometro區域意見研究主任拉各斯（Marta Lagos）表示，拉丁美洲選民的不滿程度從未像現在這樣高，意識形態在選舉中變得越來越不重要，多數人選擇中間選民傾向的一邊。

拉各斯指出，拉丁美洲的左翼候選人有一個共同點，那就是他們重視減少經濟的不平等，而這似乎有助於吸引關鍵的中間派選票。

過去，左翼總統多被區分為如已故委內瑞拉強人查維斯（Hugo Chávez）的激進派，或魯拉和前智利總統巴舍萊（Michelle Bachelet）所代表的溫和派。新一代的左翼領袖則更多元。

拉各斯將他們分為四種不同類型：新派（智利和哥倫比亞）、民粹派（墨西哥）、傳統派（阿根廷、玻利維亞和宏都拉斯）或專制派（委內瑞拉、尼加拉瓜和古巴 ）。

拉各斯表示，也許過去的左翼浪潮與拉丁美洲目前的浪潮之間最大的區別在於它們出現的情況。

2000年至2014年間，國際大宗商品熱潮使拉丁美洲的左翼總統對各種社會專案和國家專案進行鉅額投資，鞏固了廣泛的政治選舉支持，而政府派在國會占多數，也實現了各地的改革和連任。

幾位前總統如厄瓜多爾的科雷亞（Rafael Correa）、玻利維亞的莫拉萊斯（Evo Morales）和委內瑞拉的查維斯甚至修改憲法，一再連任。

但現在，隨著俄烏戰爭、通貨膨脹等因素，拉丁美洲經濟體很難再利用大宗商品價格上漲的優勢；同時在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行和社會不穩定時期，政府的支出更遠低於人民的期待。

此外，拉丁美洲人的環保意識較20年前大幅上升，因此任何保護環境的政策都將得到民眾大力支持；這一切也都與「粉紅浪潮」時期的左翼領袖查維斯、魯拉優先考慮石油 勘探的執政政策，形成鮮明對比。