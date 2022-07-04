我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反對川普再掌白宮 錢尼不排除2024參選總統

受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

烏茲別克自治區示威反修憲 數千人送醫、傳至少5死

編譯中心／綜合3日電
烏茲別克的卡拉卡爾帕克自治共和國發生罕見的公開抗議。(取材自推特)
烏茲別克的卡拉卡爾帕克自治共和國發生罕見的公開抗議。(取材自推特)

烏茲別克新聞網站Daryo.uz今天引述當地官員說法指出，烏茲別克西北部的卡拉卡爾帕克自治共和國首府努庫斯市（Nukus）近日發生動亂後，外媒消息傳出，至少5人死亡，有數千人受傷住院治療。

該自治共和國衛生部長齊雅耶夫表示，努庫斯市的醫院擠滿數千名傷患，他們是在示威者與安全部隊發生衝突時受傷。

烏茲別克日前公布憲法修正草案，內容包含取消卡拉卡爾帕克自治共和國透過公投脫離烏茲別克的憲法權利，這激怒了當地民眾，數千人在7月1日走上首府努庫斯市街頭示威抗議。

根據烏茲別克總統米爾濟約耶夫表示，抗議人士在努庫斯進行「破壞性行動」，扔擲石頭、縱火和襲擊警察。不過聲明並未具體說明傷亡的人數和性質。據流亡海外的外對派人士表示，至少有5人喪生，甚至有未獲證實的報導說有數十人死亡；網路上並流傳有示威者被鎮壓期間遇害的片段。

烏茲別克近期陷入憲法修正案的爭議與騷動，激怒當地民眾，數千人走上首府街頭示威抗議...
烏茲別克近期陷入憲法修正案的爭議與騷動，激怒當地民眾，數千人走上首府街頭示威抗議，與安全部隊發生衝突，有外媒消息更傳出，有數千人受傷住院治療，並傳出有至少5人死亡。（路透）

事發後，米爾濟約耶夫親自飛往當地會見自治共和國議會成員等，最終決定取消有關卡拉卡爾帕克自治地位的修訂，但對該地區頒布為期1個月的緊急狀態令，直至8月2日為止。

當局今天稍早表示，已逮捕想要占領卡拉卡爾帕克首府努庫斯政府大樓的「大規模動亂組織者」。

這次示威可說是獨裁總統米爾濟約耶夫迄今面臨的最大挑戰。這位烏茲別克領袖以改革者自居，但他任內的經濟開放卻因全球一連串危機而受阻礙，包括新冠疫情，以及主要貿易夥伴俄羅斯入侵烏克蘭。

警察 疫情 緊急狀態

上一則

北韓轟北約峰會：美將歐軍事化 聯手日韓建亞洲版北約

下一則

BA.5使日本確診回升 澳洲染疫增 仍放寬境管

延伸閱讀

烏茲別克西北部動亂 當地官員：數千人受傷送醫

烏茲別克西北部動亂 當地官員：數千人受傷送醫
紐約州9月起公共場所禁攜槍 墮胎權入州憲最快明年底生效

紐約州9月起公共場所禁攜槍 墮胎權入州憲最快明年底生效
9位大法官、6人保守派 最高法院保守主義新時代來臨

9位大法官、6人保守派 最高法院保守主義新時代來臨
墮胎、碳排…系列裁定 宣告最高院「保守新時代」來臨

墮胎、碳排…系列裁定 宣告最高院「保守新時代」來臨

熱門新聞

傳俄羅斯發射一枚地對空飛彈，欲攔截一架烏克蘭飛機，但飛彈卻像迴力鏢一樣在空中反轉，最後落回原地，炸到自己人。（取自推特）

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

2022-06-26 19:41
一對男女在英國最高建築物「碎片大廈」的觀景台從事性行為，還將過程拍下，上傳成人網站。(Getty Images)

情侶在英國最高樓做愛 3分鐘片引數十萬人瘋看

2022-06-28 16:36
澳洲女子克萊爾因遲遲找不到工作而無法繼承1200萬澳幣遺產。圖取自克萊爾妻子IG帳號。

澳洲女子因「不務正業」 無法繼承800萬遺產

2022-06-29 12:39
退役美軍德瑞克。(美聯社)

赴烏克蘭參戰遭俘 退役美軍求情：我一槍也沒開

2022-06-30 15:06
中國三大航空集團——南航、國航、東航向空巴購買96、96、100架A320NEO系列飛機，總價327.57億美元，是近三年來中國民航業最大規模的客機訂單。(Getty Images)

空巴拿下超級大單 中國三大航空集團共訂購292架飛機

2022-07-01 13:50
威廉（右）與凱特已經擁有很大的主導權。（路透資料照片）

觀禮座位也掀戰？威廉將哈利「流放邊陲」哈利怨氣更深

2022-06-27 20:07

超人氣

更多 >
南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車
倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己
曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變
13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程
200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請