烏茲別克自治區示威反修憲 數千人送醫、傳至少5死

烏茲別克的卡拉卡爾帕克自治共和國發生罕見的公開抗議。(取材自推特)

烏茲別克新聞網站Daryo.uz今天引述當地官員說法指出，烏茲別克西北部的卡拉卡爾帕克自治共和國首府努庫斯市（Nukus）近日發生動亂後，外媒消息傳出，至少5人死亡，有數千人受傷住院治療。

該自治共和國衛生部長齊雅耶夫表示，努庫斯市的醫院擠滿數千名傷患，他們是在示威者與安全部隊發生衝突時受傷。

烏茲別克日前公布憲法修正草案，內容包含取消卡拉卡爾帕克自治共和國透過公投脫離烏茲別克的憲法權利，這激怒了當地民眾，數千人在7月1日走上首府努庫斯市街頭示威抗議。

根據烏茲別克總統米爾濟約耶夫表示，抗議人士在努庫斯進行「破壞性行動」，扔擲石頭、縱火和襲擊警察 。不過聲明並未具體說明傷亡的人數和性質。據流亡海外的外對派人士表示，至少有5人喪生，甚至有未獲證實的報導說有數十人死亡；網路上並流傳有示威者被鎮壓期間遇害的片段。

烏茲別克近期陷入憲法修正案的爭議與騷動，激怒當地民眾，數千人走上首府街頭示威抗議，與安全部隊發生衝突，有外媒消息更傳出，有數千人受傷住院治療，並傳出有至少5人死亡。（路透）

事發後，米爾濟約耶夫親自飛往當地會見自治共和國議會成員等，最終決定取消有關卡拉卡爾帕克自治地位的修訂，但對該地區頒布為期1個月的緊急狀態 令，直至8月2日為止。

當局今天稍早表示，已逮捕想要占領卡拉卡爾帕克首府努庫斯政府大樓的「大規模動亂組織者」。

這次示威可說是獨裁總統米爾濟約耶夫迄今面臨的最大挑戰。這位烏茲別克領袖以改革者自居，但他任內的經濟開放卻因全球一連串危機而受阻礙，包括新冠疫情 ，以及主要貿易夥伴俄羅斯入侵烏克蘭。