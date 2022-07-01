影／秘魯山崩瞬間吞噬150間民宅 民眾驚慌奔逃畫面曝光
英國每日鏡報報導，秘魯北部查文德萬塔爾（Chavin de Huantar）當地時間6月30日傍晚6時左右發生山崩，150間民宅瞬間被吞噬，居民驚慌奔逃的影片也在社群媒體廣泛流傳。
秘魯國防部長加迪維亞（Jose Luis Gavidia）向秘魯國營電視台（TVPeru）證實此事，地區救難隊（COER）也已呼籲居民撤離。他說：「我已經接到總統下令前往災區，初步通報顯示當地約150間民宅受影響，我們也已派遣軍隊前往災區。」
加迪維亞還說：「我也已和地區首長通話。災區顯然有長者受困，但我們尚未進一步證實此事。我現在在安卡什地區的緊急救難中心，將和也在此地區的總統會面。」
🇵🇪| Deslizamiento de cerro sepulta 150 casas y caminos rurales en Chavín de Huántar, Perú, no se reportan víctimas. pic.twitter.com/tM3APgTzBd— Alerta News 24 (@AlertaNews24UKR) July 1, 2022
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