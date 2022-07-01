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影／秘魯山崩瞬間吞噬150間民宅 民眾驚慌奔逃畫面曝光

編譯羅方妤／即時報導
秘魯北部查文德萬塔爾當地時間6月30日傍晚6時左右發生山崩，150間民宅瞬間被吞噬。（取材自推特）
秘魯北部查文德萬塔爾當地時間6月30日傍晚6時左右發生山崩，150間民宅瞬間被吞噬。（取材自推特）

英國每日鏡報報導，秘魯北部查文德萬塔爾（Chavin de Huantar）當地時間6月30日傍晚6時左右發生山崩，150間民宅瞬間被吞噬，居民驚慌奔逃的影片也在社群媒體廣泛流傳。

秘魯國防部長加迪維亞（Jose Luis Gavidia）向秘魯國營電視台（TVPeru）證實此事，地區救難隊（COER）也已呼籲居民撤離。他說：「我已經接到總統下令前往災區，初步通報顯示當地約150間民宅受影響，我們也已派遣軍隊前往災區。」

加迪維亞還說：「我也已和地區首長通話。災區顯然有長者受困，但我們尚未進一步證實此事。我現在在安卡什地區的緊急救難中心，將和也在此地區的總統會面。」

社群媒體 國防部 英國

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