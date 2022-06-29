翅膀硬了？韓總理：韓中關係應朝向相互尊重的方向發展

南韓國務總理韓德洙。（Getty Images）

韓國國際廣播電台29日報導，南韓 國務總理韓德洙表示，韓國與中國的關係應朝向互利和相互尊重的方向發展。

針對中國反對尹錫悅總統出席北約 峰會，韓德洙28日在世宗總理公館舉行的就任一個月記者團紀念晚餐會上表示，韓國新政府對中國的立場很明確。

韓德洙說，不少人擔心中國感到不滿或對韓國進行經濟報復，但韓國是在尋求世界尊重的價值和應當遵循的原則，如果中國感到不滿而採取不利於經濟的行動，韓國就應公開表明中國的行動是不當的。韓德洙主張，不能為了經濟利益而違反更為重要的原則。

不過韓德洙強調，自己認為不會有這種（韓國經濟因此而遭遇不利）可能性，因為中國和韓國的分工體系已趨於成熟，雖然韓國25%的出口依賴中國，但確信韓國出口項目能夠積極應對因中國感到不滿而造成的衝擊。當年中國因為南韓同意美軍部署薩德飛彈防禦系統而祭出的「限韓令」，曾讓南韓業者損失慘重，現在好像不算甚麼了。

韓德洙還說，美國白宮 國家安全委員會戰略溝通協調員柯比24日在記者會上回答「中國反對韓國出席北約峰會」的有關提問時表示，中國並無拒絕韓國出席任何一項會議的權利。