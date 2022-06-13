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全球局勢升高 智庫：將出現冷戰後首度「核武量增長」

編譯張君堯／即時報導
瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所預計未來幾年全球核武庫將出現冷戰以來的首次增長，而使用此類武器的風險也達到數十年來的最高峰。美聯社
瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所預計未來幾年全球核武庫將出現冷戰以來的首次增長，而使用此類武器的風險也達到數十年來的最高峰。美聯社

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）預計未來幾年全球核武庫將出現冷戰以來的首次增長，而使用此類武器的風險也達到數十年來的最高峰。

衛報報導，SIPRI在一項12日發布的最新研究中表示，俄羅斯入侵烏克蘭和西方對基輔的支持加劇世界9個擁有核武器的國家之間的緊張關係，雖然核武器的數量在2021年1月至2022年1月期間略有下降，但SIPRI表示「除非核武大國立即採取行動，否則全球核武庫存可能很快會出現數十年來的首次上升」。

SIPRI的大規模殺傷性武器項目主任溫（Wilfred Wan）在SIPRI的2022年度報告中表示「所有擁有核武器的國家都在增加或升級核武庫，而且大多數都在強化核言論以及核武在其軍事戰略中的作用，這是一個非常令人擔憂的趨勢」。

SIPRI表示全球核彈頭數量從2021年1月的1萬3080枚下降到2022年1月的1萬2705枚，其中估計有3732枚彈頭與飛彈和飛機一起部署，更有約2000枚幾乎全屬於俄羅斯或美國的彈頭保持在「高度準備」狀態。據悉，俄羅斯擁有世界上最大的核武庫，共有5977枚核彈頭、比美國多550枚，值得注意的是美俄2國擁有世界上超過90%的核彈頭，不過根據最新估計，中國也正在擴建300多個新的飛彈發射井。

SIPRI董事會主席兼瑞典前首相勒夫文（Stefan Lofven）表示「在人類和地球面臨一系列深刻而緊迫的共同挑戰之際，世界大國之間的關係進一步惡化，而這些挑戰只能通過國際合作來解決」。

俄羅斯 核彈 瑞典

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