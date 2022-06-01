伊朗樓塌爆民怨 群眾怒吼「最高領袖去死」

伊朗西南部阿巴丹市一棟住商大樓倒塌現場。(路透)

伊朗 西南部大樓倒塌案死傷慘重，國內數座城市昨夜因此爆發抗議，社群媒體 上的畫面顯示，群眾高喊反政府口號，還有人要「（最高領袖）哈米尼去死」。伊朗本已深陷高糧價和經濟問題。伊朗與世界列強雖試圖恢復2015年核子協議，讓國際放寬對伊朗制裁，但目前磋商進度停滯。

路透報導，產油省分胡齊斯坦（Khuzestan）的阿巴丹市（Abadan）一棟10層樓住商大樓5月23日倒塌，官員說死亡人數增至34人，另有37人受傷，救難人員持續在瓦礫堆下尋找遇害者。

當局把這起災難歸咎於個人貪腐行為和安全措施馬虎，並稱迄今已有13人因違反營建規範而被捕。然而抗議民眾認為錯在政府過失和當地貪腐猖獗。

推特上一段未經查證的影片中，可以聽到抗議人士大喊「哈米尼（Ali Khamenei）去死」，據稱抗議地點在首都德黑蘭（Tehran）南部的納齊阿巴德區（Nazi-abad）。

反哈米尼口號被視為伊朗當局的紅線。

另一段未經查證的影片顯示，鎮暴警察 在同一區域騎乘摩托車四處移動，顯然是要干擾或恫嚇抗議者。

在南部港市布什爾（Bushehr），則可聽到抗議者高喊「獨裁者去死」，指的同樣是哈米尼。群眾也叫道：「他們謊稱（敵人）是美國，我們的敵人就在這裡。」這是伊朗反政府抗議常見口號。

社群媒體上也出現其他城市的抗議影片。而在過去這週的抗議中，伊朗警方曾使用催淚瓦斯並對空鳴槍來驅散群眾，並與示威者爆發衝突。

官方媒體報導這起災害時，主要呈現的是宗教哀悼和葬禮隊伍等場景。阿巴丹首長在國營電視台上提醒民眾只聽官方媒體的說法，避開社群媒體上的「謠言」。