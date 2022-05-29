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奈及利亞教堂發物資 卻爆踩踏意外至少31死

編譯中心／綜合28日電
非洲奈及利亞南部哈克特港市一座教堂發週六發送食物、衣鞋等物資發生踩踏事件，已知至少31人死亡，傷亡者多數是兒童。（圖取自推特）
非洲奈及利亞南部哈克特港市一座教堂發週六發送食物、衣鞋等物資發生踩踏事件，已知至少31人死亡，傷亡者多數是兒童。（圖取自推特）

印度斯坦時報報導，非洲奈及利亞警方發言人表示，南部河流州（Rivers state）哈克特港市（Port Harcourt city）一座教堂28日發生踩踏事件，造成至少31人死亡。

河流州警方發言人葛瑞絲．伊林格－科可指出，當時現場正進行分發食物慈善活動，「數百名民眾稍早在教堂附近等候，有些人不耐煩並開始向前衝，因而發生踩踏事件。警方在現場監控情況並進行調查」。

綜合媒體報導，奈及利亞民防部隊地區發言人阿約德爾（Olufemi Ayodele）指出，踩踏事件發生在當地一家馬球俱樂部，附近的教堂舉辦「Shop for Free」年度慈善活動，在球場發放衣物、食物鞋子等物資，人潮壅擠而爆發踩踏悲劇，目前已確定至少31人死亡，「傷亡主要是兒童」。

https://twitter.com/AskPHPeople/status/1530507867119407106?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1530507867119407106%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.ltn.com.tw%2Fnews%2Fworld%2Fbreakingnews%2F3942587

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