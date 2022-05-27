16年來首見 安理會加強制裁北韓 遭中俄否決

北韓25日發射3枚彈道飛彈，隨後南韓也發射一枚飛彈，應對北韓挑釁。（Getty Images）

美國以北韓 恢復試射彈道飛彈為由，帶頭推動聯合國 加強制裁北韓，但中國與俄羅斯26日否決這項提案。這是聯合國安全理事會2006年開始懲罰北韓後，首度就此議題公開分裂。

路透報導，其餘13個安理會成員國都支持由美國起草的決議案。北韓領導人金正恩是老菸槍，這項決議案除提議禁止出口菸草和石油至北韓，同時也要把美國稱與北韓有關的拉撒路（Lazarus）駭客集團列入黑名單。

安理會過去16年來逐步且一致同意加強制裁北韓，以切斷平壤發展核武和彈道飛彈計畫的資金，上次加強制裁平壤是在2017年。

此後中國與俄羅斯持續推動基於人道理由鬆綁制裁，並關起門來拖延安理會制裁北韓委員會的部分行動，26日則是兩國首度公開藉否決表達異議。

中國以及俄羅斯駐聯合國大使均表示，不認為聯合國採取行動有助於當前局勢。

戰機聯合巡航日本 海 美日警告北韓

此外，美軍與日本自衛隊26日共同派出戰機在日本海上空巡航展現武力。美國總統拜登結束與日本、印度和澳洲領袖的峰會後，才離開東京幾小時，北韓就朝日本海發射三枚飛彈。按南韓官員的說法，其中一枚似乎是北韓最大的洲際彈道飛彈（ICBM），射程估計達1萬5000公里左右，足以打到美國。

另據南韓國際廣播電台報導，南韓國家安全核心有關人士表示，北韓從數周前便開始持續進行核起爆裝置啟動試驗，北韓第7次核試驗的最後準備已臨近。