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尹錫悅拒絕再討好北韓 金正恩回敬3枚彈道飛彈挑釁

編譯莊蕙嘉╱綜合24日電
南韓K-1戰車24日從戰車登陸艦中開出，這是在浦項港演習的一部分。(歐新社)
南韓K-1戰車24日從戰車登陸艦中開出，這是在浦項港演習的一部分。(歐新社)

南韓總統尹錫悅23日接受美國有線電視新聞網（CNN）獨家專訪時表示，「討好安撫北韓的時代已經過去」，是否願意透過對話消弭兩韓歧異及討論北韓去核，取決於北韓領導人金正恩。北韓隨即在當地時間25日晨就從平壤向其東部海域發射3枚彈道飛彈

韓聯社報導，北韓發射3枚彈道飛彈距離韓美首腦會談僅過四天，是北韓今年以來的第17次武力示威，也是南韓新政府成立後第二次發起挑釁。北韓在韓美首腦會談之際準備發射洲際彈道導彈（ICBM），軍方從此推測此次可能試射洲際彈道飛彈。

而南韓聯合參謀本部24日也表示，北韓核試與飛彈試射準備工作似已就緒。

尹錫悅10日就任南韓總統，上任11天就迎來美國總統拜登到訪。對北韓一向持鷹派立場的尹錫悅表示，首爾和平壤的對話必須由金正恩採取主動。他說：「我認為球在金委員長那一方，與我們開始對話是他的選擇。」

尹錫悅說：「只是暫時躲避北韓的挑釁或衝突，不是我們該做的事。這種方法在過去五年已證明失敗。」尹錫悅的前一任文在寅對北韓採取安撫及和平對話策略，並斡旋美國前總統川普和金正恩舉行兩次峰會，北韓雖同意暫停核試與試射洲際彈道飛彈，但去核毫無進展。

不過尹錫悅也強調，他不希望北韓崩垮，他指出：「我想要的是朝鮮半島的共同繁榮。」但不忘補充「我不相信（北韓）強化核能力有助於維持國際和平」。

南韓聯參公報室室長金俊洛24日在國防部例行記者會談到北韓動向表示，北韓人民軍地下核試驗與彈道飛彈發射準備均已就緒，韓美緊密合作，正嚴密追蹤及監視其動向，保持穩固防衛態勢。

拜登出發訪問亞洲前，有分析家提出，北韓可能在訪問期間發動戰略挑釁行動，試射洲際飛彈甚至舉行第七次核試爆。

CNN 17日引用美國情報部門資訊稱，北韓可能在48至96小時內發射洲際彈道飛彈。不過迄24日晚間，平壤當局尚未有動靜。

今年北韓已進行16次武器試射，比過去兩年試射總數還多。北韓本月爆發大規模新冠肺炎疫情，目前宣稱疫情已趨穩，人民軍元帥玄哲海的葬禮也已結束，加上拜登24日晚間離開日本，北韓有可能發動挑釁。

北韓在當地時間25日從平壤向其東部海域發射三枚彈道飛彈。Getty Images
北韓在當地時間25日從平壤向其東部海域發射三枚彈道飛彈。Getty Images

北韓 彈道飛彈 南韓

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