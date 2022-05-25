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瑞典芬蘭出席北約6月峰會 先赴安卡拉化解歧見

編譯中心╱綜合24日電

瑞典和芬蘭申請加入北約，遭土耳其反對。芬蘭外長哈維斯托說，兩國將派代表團赴安卡拉，盼澄清與土耳其間的歧見。另外，兩國也將參加6月在西班牙的北約峰會。

中央社引述法新社報導，哈維斯托（Pekka Haavisto）今天向瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）與會者表示：「有問題發生時，當然，我們就從外交上採取行動。瑞典和芬蘭都將派出代表團訪問安卡拉，明天就會行動。」

俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

哈維斯托說：「我們認為，北大西洋公約組織是一個由30個民主國家組成的集團，擁有共同價值並且進行非常堅實的跨大西洋合作，這正是我們此刻希望得到的。」

路透社報導，與此同時，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天表示，瑞、芬兩國將參加6月28至30日在馬德里舉行的北約高峰會。

土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）指出，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的發言人卡林（Ibrahim Kalin）和副外長約那（Sedat Onal）明天將與瑞、芬兩國官員見面。

土耳其民營NTV電視台引述卡夫索格魯說，安卡拉將根據商討情況準備「草約」，並強調，土耳其希望在正式簽署的協議中獲得「保證」，而不只是「願望」。

長期以來，北約成員土耳其指控北歐國家，尤其境內擁有具影響力土耳其移民社群的瑞典，包庇非法的庫德族激進分子和流亡美國伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）的支持者。安卡拉將2016年7月15日失敗軍事政變歸咎於葛蘭及其追隨者。

艾爾段21日曾警告，除非土耳其的疑慮得以化解，否則將會反對瑞、芬入會案。北約採共識決，這可能會是兩國入會案主要障礙。

哈維斯托指出：「我們理解土耳其有一些他們自己的安全顧慮，例如恐怖主義。」

他說：「我們認為我們會有很好的答案，因為我們也投身打擊恐怖分子。因此，我們認為這個問題可以解決。」

除消除北歐國家與土耳其間的齟齬之外，分析認為，安卡拉也可能故意擺出反對的姿態，以換取其他北約成員國讓步，例如藉以讓美國同意交付戰鬥機。

哈維斯托說：「也可能有些跟芬蘭或瑞典沒有直接關連、與其他北約成員更有關連的問題。不過我確信，北約可以在良好意志下解決這個問題。」

北約 瑞典 北大西洋公約組織

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