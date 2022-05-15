澳洲工黨領袖亞伯尼希總理大熱門 單親媽帶大、被笑變色龍

澳洲工黨領袖亞伯尼希8日參加大選辯論。（路透）

澳洲 21日將舉行國會大選投票，民調 顯示，中間偏左的在野工黨領袖亞伯尼希（Anthony Albanese）將小贏保守派現任總理莫里森，成為近十年來澳洲首位工黨籍總理。

澳洲新聞民意測驗所13日公布的民調顯示，工黨以五成四支持率，領先自由黨與國家黨執政聯盟的四成六。

59歲的亞伯尼希綽號「亞波」（Albo），由單親媽媽靠著傷殘救濟金，在社會住宅裡養大認識亞伯尼希的人都說他務實且關懷社會正義。亞伯尼希曾說，12歲時曾發動集體拒繳房租，成功避免母親的社宅被賣給開發商。

在母親支持下，亞伯尼希成為家族第一個上大學的人，入讀雪梨大學經濟系。

1996年33歲生日那天，亞伯尼希當選聯邦眾議員，代表雪梨市中心貧民區，並連任至今。2007年，陸克文帶領工黨勝選上台，提拔亞伯尼希出任基礎設施與運輸部長，並在2013年短暫擔任副總理，後因工黨輸掉大選而下台。

亞伯尼希在2007到2013年也擔任眾院 領袖，後來出馬參選黨魁。儘管受到廣大基層黨員歡迎，但最終不敵更受國會議員喜愛的對手修頓而落敗。在2019年大選中，由於工黨未能如外界預期取得執政權，修頓辭去黨魁一職，由亞伯尼希接任。

亞伯尼希是工黨內部左派領頭羊，但當上黨魁之後，逐漸往中間靠攏。他承諾一旦執政，將把大筆政府支出用在改善澳洲的高齡照護，重振澳洲製造業，提供更平價的兒童照顧，並使兩性薪酬更平等。

不過，亞伯尼希同時堅稱自己並不左。他撤回了對於更激進氣候政策的支持，並頻頻對中國和國安議題做出強硬發言。他還一改先前公開反對的態度，力挺澳洲拒絕搭船難民上岸的爭議政策，使保守派笑他是「變色龍」。