反對芬蘭瑞典入北約 土耳其被諷又想拿好處

俄烏戰爭改變芬蘭和瑞典 民意，兩國決定申請加入北約。北約成員國土耳其總統厄多安13日表示，對兩國加入北約「不持肯定立場」，指控芬蘭和瑞典包庇恐怖分子。分析家則認為土耳其在難民議題後再度借題發揮，向西方國家開條件。

芬蘭和瑞典預計十五15案最快將在下月30日於西班牙馬德里舉行的北約峰會討論，若順利於峰會期間通過，再由成員國完成追認程序。

土耳其長期指控北歐國家包庇庫德族極端分子和伊斯蘭領袖居連的支持者，厄多安批評「斯堪地那維亞國家就像恐怖組織的旅館」。

美國智庫「美國企業研究所」資深研究員布勞分析，厄多安是「精明的謀略家」。她說：「他知道這對土耳其來說是個機會，可以從北約國家身上拿些東西，例如Ｆ-35戰機。」

2016年，土耳其與歐盟 達成協議，關閉土國和歐盟的邊界，阻止移民自東歐進入歐洲，換政歐盟金援及外交待遇。

土耳其是北約軍力最龐大的成員之一，紐約時報 認為，厄多安在芬蘭與瑞典加入北約一事的雜音，很可能是藉機為自身利益爭取籌碼，像是土耳其長年心頭隱患的庫德族分離分子，以及長年與希臘間在賽普勒斯（Cyprus）的爭端。

卡內基研究所（Carnegie Institute）歐洲分所客座學者、前土耳其外交官歐爾根（Sinan Ulgen）表示，厄多安老早就對瑞典允許庫德工人黨成員或有關係者在境內活動感冒。歐爾根說：「厄多安是藉此機會施壓瑞典，讓對方就庫德族議題讓步。」