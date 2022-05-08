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「外牆炸飛像恐怖片」 古巴高級飯店氣爆 已32死13失蹤

編譯中心／綜合7日電
古巴哈瓦那的薩拉托加飯店6日驚傳大爆炸，原因疑似是瓦斯外洩。（路透）
古巴哈瓦那的薩拉托加飯店6日驚傳大爆炸，原因疑似是瓦斯外洩。（路透）

古巴首都哈瓦那（Havana）市中心一家知名飯店6日發生爆炸案，這場爆炸死亡總數今天攀升至32人，死者包括一名西班牙旅客，受傷人數增至64人，另有13人失蹤，死傷人數預計持續增加。

根據古巴總統辦公室說法，哈瓦那的薩拉托加飯店（Hotel Saratoga）6日上午發生爆炸，爆炸原因疑似是瓦斯外洩，初步排除炸彈的可能性。

爆炸案發生時，沒有旅客在內，但建築物內有工作人員。當地國家電視台報導稱，搜救行動仍在進行中，目前尚不清楚是否還有更多受害者受困在殘骸中。

根據政府新聞媒體發布的照片顯示，酒店的大部分外牆都被炸毀，內部房間外露，現場一片塵土飛揚。

古巴哈瓦那的薩拉托加飯店6日驚傳大爆炸，救難人員在現場搜救。（Getty Ima...
古巴哈瓦那的薩拉托加飯店6日驚傳大爆炸，救難人員在現場搜救。（Getty Images）

薩拉托加五星級飯店是蘇聯解體後由一家英國公司改建的，多年來是許多政府官員和名人的入住首選，知名歌手瑪丹娜碧昂絲都曾住過。根據該飯店的臉書，原本預計在四天內重新開業，現場工作人員正在做最後準備工作。

警方和救難人員獲報到場後，已封鎖附近區域和建築物，包括古巴國會大廈（Capitolio building）。

飯店周遭街道的窗戶被爆炸威力炸飛，爆炸發生的兩小時後，空氣中瀰漫著刺鼻的氣味。一名住在離飯店僅一個街區的女子說，「我走過去時，一片白茫茫，我什麼也看不見。」

目擊者說，砰然巨響後玻璃碎片四散、煙塵揚起、只聽見人們驚呼哀叫，這個重大災難現場「跟恐怖電影一樣」。

綜合美聯社、路透等報導，爆炸造成多人受困。警方封鎖周邊地區，並在斷垣殘壁裡持續搜救，古巴衛生部認為受傷人數還會增加。

消防員從瓦礫間拉出一輛氣體燃料車，並向它噴水使之冷卻。（Getty Images...
消防員從瓦礫間拉出一輛氣體燃料車，並向它噴水使之冷卻。（Getty Images）

古巴 碧昂絲 瑪丹娜

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