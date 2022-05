「外牆炸飛像恐怖片」 古巴高級飯店氣爆 已32死13失蹤

古巴 首都哈瓦那(Havana)市中心一家知名飯店6日發生爆炸案,這場爆炸死亡總數今天攀升至32人,死者包括一名西班牙旅客,受傷人數增至64人,另有13人失蹤,死傷人數預計持續增加。

根據古巴總統辦公室說法,哈瓦那的薩拉托加飯店(Hotel Saratoga)6日上午發生爆炸,爆炸原因疑似是瓦斯外洩,初步排除炸彈的可能性。

爆炸案發生時,沒有旅客在內,但建築物內有工作人員。當地國家電視台報導稱,搜救行動仍在進行中,目前尚不清楚是否還有更多受害者受困在殘骸中。

根據政府新聞媒體發布的照片顯示,酒店的大部分外牆都被炸毀,內部房間外露,現場一片塵土飛揚。

古巴哈瓦那的薩拉托加飯店6日驚傳大爆炸,救難人員在現場搜救。(Getty Images)

NEW - a massive explosion just destroyed the entire front end of the Saratoga Hotel in #Havana, #Cuba.



Locals say multiple casualties -- dead & wounded.pic.twitter.com/rU20aLqba0