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拜登訪南韓前夕 北韓射潛射飛彈 國務院示警：月底可能核試爆

編譯張佑生／綜合7日電
北韓7日向東海（日本海）方向發射一枚疑似潛射彈道飛彈（SLBM）的短程彈道飛彈。（Getty Images）
北韓7日向東海（日本海）方向發射一枚疑似潛射彈道飛彈（SLBM）的短程彈道飛彈。（Getty Images）

南韓聯合參謀本部7日表示，北韓當天下午在咸鏡南道新浦海上一帶向東海（日本海）方向發射了一枚疑似潛射彈道飛彈（SLBM）的短程彈道飛彈。此次發射是北韓4日發射一枚疑似洲際彈道飛彈（ICBM）三天後、也是今年公開的第15次試射，距離南韓總統當選人尹錫悅10日就職僅三天，挑釁意味濃厚。

這是去年10月以來北韓首次試射SLBM，飛行距離600公里，最大高度60公里，落在日本專屬經濟海域外圍。聯參據此判斷為短程彈道飛彈。

值得注意的是，北韓今年15次試射飛彈，六次出現在尹錫悅3月10日當選總統後，顯然是針對尹錫悅競選時宣稱要對北韓「先發制人」的立場。而且7日的試射就發生在美國國務院6日警告，北韓恐怕最快在本月底進行歷來第七次核試爆之後不久。

首爾北韓大學院大學教授梁茂進認為：「北韓正展示其核武力絕非空話，最近的試射有面對南韓新政府時搶占上風的戰略意圖，尤其是選在5月20日美國總統拜登訪韓前。」

觀察家咸認，尹錫悅當選後，北韓一連串的試射，顯示領導人金正恩無意按照尹錫悅的立場展開雙邊對話。

尹錫悅批評文在寅的北韓政策「低聲下氣」、「明顯失敗」，並宣稱要加裝美國的「薩德」飛彈防禦系統。金正恩則以實際行動展現，什麼叫做「先發制人」，日前更在人民軍建軍節閱兵典禮上暗示，核武不再限於防禦外侮，而是不排除主動出擊的可能。

日本防衛大臣岸信夫7日表示，北韓今年以如此高的頻率試射飛彈，「令人完全無法接受」；他也附和美國國務院的評估，北韓最快將於本月底進行核試爆，將是2017年9月以來首次。

北韓7日向東海（日本海）方向發射一枚疑似潛射彈道飛彈（SLBM）的短程彈道飛彈。...
北韓7日向東海（日本海）方向發射一枚疑似潛射彈道飛彈（SLBM）的短程彈道飛彈。（Getty Images）

北韓 彈道飛彈 南韓

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