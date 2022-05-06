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英地方選舉 強生同黨不想因「派對門」拖累紛切割

編譯中心／綜合5日電
英國各地將在5日舉行地方選舉，投票結果可能對危機四伏的首相強生施加進一步壓力。（新華社）
英國各地將在5日舉行地方選舉，投票結果可能對危機四伏的首相強生施加進一步壓力。（新華社）

英國地方選舉5日投票，投票結果可能對北愛爾蘭具歷史意義，也可能對危機四伏的首相強生施加進一步壓力。這場選舉被視為強生的「期中考」，他遭遇所屬保守黨基層叛變，多個候選人改稱自己是「地方保守黨」（local Conservatives），要求選民不要就首相府和黨內高層的「派對門」醜聞懲罰他們。

強生因「派對門」醜聞，遭受黨內地選候選人抨擊「在不惜一切追求權力的過程中散播謊言與假資訊」。同黨倫敦哈羅區（Harrow）前副領袖更稱強生違法並向國會和他們撒謊，「把他們當傻瓜」，直言「不能放過他」。

不過，獨立報指出，除非地選落得災難性結果，否則保守黨國會議員不會即時決定是否動議彈劾強生。斯特拉斯克萊德大學政治學教授認為，「派對門」雖或會令保守黨在地選中失去數百個議席，但未必能形成「政治海嘯」，令強生下台。

在北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）的議會選舉中，親愛爾蘭的民族主義政黨新芬黨（Sinn Fein）可能會首次獲勝。

民調數字顯示，新芬黨可望成為北愛議會最大黨，且在愛爾蘭的支持度也穩定上升，是當地最受歡迎政黨之一。政治新聞媒體POLITICO執行的民調顯示，新芬黨可望贏得26%選票，而支持留在英國體制內的「民主聯盟黨」（DUP）則位居第二，支持率約20%。

選舉結果6日公布，預料將獲勝的北愛民族主義政黨「新芬黨」，將牽動愛爾蘭統一公投、英國脫歐後與北愛的邊境檢查等議題走向。綜合媒體報導與專家分析，在北愛，有愈來愈多人認為「舉行統一公投是遲早必須做的事」，原因包括愛爾蘭意識強化、北愛不同政治傾向的人都有理由對倫敦不滿、民眾長期在經濟和社會發展的被剝奪感以及英國脫歐

此次選舉，主要反對黨工黨也尋求擠下保守黨，要在蘇格蘭成為排名第二的政黨，僅次於支持獨立的蘇格蘭民族黨（ SNP），並繼續成為威爾斯最大的政黨，16歲和17歲的人有資格在威爾斯成為首投族。

英國 投票 民調

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