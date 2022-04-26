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廢票率新高 法國選民「爛蘋果擇一」比起馬克宏更怕雷朋

編譯中心／綜合25日電
對於很多法國選民來說，選馬克宏或雷朋純粹只是兩個爛蘋果擇一。(歐新社)
對於很多法國選民來說，選馬克宏或雷朋純粹只是兩個爛蘋果擇一。(歐新社)

法國總統馬克宏今天在大選第2輪決選擊敗極右派對手雷朋，成為法國20年來首度連任的總統。然而許多選民表示，只是不想讓雷朋掌權才把票投給馬克宏，「我別無選擇」。

出口民調顯示中間派的馬克宏囊括58.5%選票，瑪蘅．雷朋得票率則為41.5%。馬克宏領先對手的幅度比2017年小得多，他5年前與雷朋決選捉對廝殺時，得票率分別為66.1%與33.9%。

紐約時報認為，俄羅斯入侵烏克蘭戰火紛飛，在歐洲處於關鍵時刻之際，法國選民向主張退出北約與歐盟、敵視美國及反穆斯林等違背法國基本價值觀的極右派候選人說不。

但在法國選民眼裡沒有那麼複雜，純粹只是兩個爛蘋果擇一。阿爾及利亞裔穆斯林的58歲婦人尚納說，把票投給馬克宏，只是為不讓極右派的雷朋掌權。尚納說：「至少他不像雷朋那樣敵視我們。」雷朋面對移民問題向來立場強硬，並提出禁止在公共場合配戴穆斯林頭巾的政見。但她也說，在馬克宏執政下生活開銷依然昂貴。

此外，約有28%法國選民在第2輪決選作壁上觀，不投票、廢票率創下50多年新高，對馬克宏而言是一警訊。另外，巴黎、雷恩及土魯斯等城市在選舉結果公布後，有民眾上街抗議馬克宏連任，警方施放催淚氣體驅散。

另據中央社引述法新社報導，馬克宏勝選結果出爐之際，巴黎發生警員開槍事件。警方表示，一輛汽車在24日午夜過後在新橋行駛，遇到警方路障沒停車並加速衝向警員，警員開槍擊斃車上兩人、打傷一人。

事發現場距離馬克宏慶祝勝選的巴黎戰神公園，不到兩公里。但報導指出，事故與選舉夜集會沒有關連。

馬克宏 亞裔 紐約時報

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