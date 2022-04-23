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普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

罕見插手他國內政 德西葡總理促法國人票投馬克宏

編譯周辰陽／綜合22日電
法國總統第二輪投票在即，馬克宏（中）尋求連任。（歐新社）
法國總統第二輪投票在即，馬克宏（中）尋求連任。（歐新社）

歐盟成員國之間干預他國內政舉動十分罕見，法國總統第二輪投票在即，德國、西班牙和葡萄牙等三國政府領導人公開力挺現任的馬克宏，同時警告選民不要支持「國民聯盟」（National Rally）黨魁瑪蘅．雷朋。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在社群媒體開酸，稱三人的舉動「現在不被認為是干預選舉啦？」

俄羅斯官媒「RT」報導，時值俄羅斯持續攻打烏克蘭，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）與葡萄牙總理柯斯塔（Antonio Costa）在距離法國總統決選還有3天之際，在「世界報」（Le Monde）及「國家報」（El País）發表聯名文章，先稱俄羅斯總統普亭的侵略目標不只烏克蘭，還有法國及歐洲夥伴捍衛的價值，接著論述他們為何挺馬克宏而反瑪蘅．雷朋。

德國總理蕭茲力挺法國現任總統馬克宏。（歐新社）
德國總理蕭茲力挺法國現任總統馬克宏。（歐新社）
葡萄牙總理柯斯塔力挺法國現任總統馬克宏。（歐新社）
葡萄牙總理柯斯塔力挺法國現任總統馬克宏。（歐新社）
西班牙總理桑傑士力挺法國現任總統馬克宏。（歐新社）
西班牙總理桑傑士力挺法國現任總統馬克宏。（歐新社）

蕭茲、桑傑士與柯斯塔告訴讀者，他們國家的「民粹分子跟極右翼把普亭當成意識形態和政治的典範，響應他的民族主義訴求」。不管這種政客正多麼努力跟普亭保持距離，「這一點不應被忘記」。因此，法國總統絕選並非「如同其他的一場選舉」，尤其要考慮到「法國一直是歐洲計畫的中心國家」。

德、西、葡三國政府領導人指出，這是一個選擇，看是「相信法國在有力且自主的歐盟內更強大的民主候選人，還是公開站在攻擊我們自由和民主的那些人一邊的極右翼候選人」。

RT稱這一篇文章在俄羅斯引人側目，沙卡洛娃就將他們的舉措諷為「民主工作日」（Weekdays of Democracy）。她在Telegram稱自己有兩個問題，「所以，一個國家的總統有可能支持另一個國家的總統候選人嗎？現在不被認為干預選舉了？」明顯是指西方國家多年來一直指控莫斯科干涉外國選舉。

沙卡洛娃接著質疑，「選舉的性別平衡呢？不再是個因素了？還是說，在已開發民主政體中，當真正的權力岌岌可危、而非宣布的權利時，性別就不重要了？」

俄羅斯 普亭 馬克宏

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