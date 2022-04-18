衛報：超過1.1萬名疫苗接種計畫志願者 選擇留在英國NHS工作

衛生官員透露，超過1萬1000名自願參與英國新冠疫苗接種計畫的人已決定留在英國國民保健署內工作。新華社

衛生官員透露，超過1萬1000名自願參與英國 新冠疫苗 接種計畫的人已決定留在英國國民保健署（NHS）內工作。

衛報報導，隨著新冠疫情 的爆發，研究人員開始研究疫苗來應對這種疾病，並於2020年12月在英國獲得緊急使用授權後首次推出接種疫苗，同時標誌著NHS歷史上最大規模的疫苗接種計畫開始，當時有成千上萬的人有償或志願地提供幫助。

迄今為止，英國12歲以上的人中有超過92%的人接受第一劑新冠疫苗注射，其中近68%的人接受了3劑疫苗。現在衛生官員透露，共有1萬1483名志願接種者決定在NHS開始新的職業生涯，其中一些人正在研究臨床角色，另一些人則從事支持醫療團隊的工作。

英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）對這些人表示歡迎，並表示「由於在疫情期間成千上萬的疫苗接種志願者付出了驚人的努力，我們已經築起一道抵禦病毒的牆，並正在學習與新冠病毒共存。我很高興有超過1萬1000名前志願者從他們的經歷中受到啟發，現在在NHS中追求有意義的職業，每天繼續為人們的生活帶來積極的影響」。

NHS英格蘭首席執行長普里查德（Amanda Pritchard）也敦促其他人考慮加入NHS，他表示「從新手到退休人員，有成千上萬的人響應號召在當地社區開展行動，超過1萬1000人決定以另一種身分留在我們身邊，並承擔許多有益的工作，這真是太棒了」。

最後普里查德也呼籲「在NHS中有超過350種不同職業角色，每個人都有屬於自己的角色，所以如果你有興趣加入我們，請立即搜尋NHS的職缺」。