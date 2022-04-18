衛報：超過1.1萬名疫苗接種計畫志願者 選擇留在英國NHS工作
衛生官員透露，超過1萬1000名自願參與英國新冠疫苗接種計畫的人已決定留在英國國民保健署（NHS）內工作。
衛報報導，隨著新冠疫情的爆發，研究人員開始研究疫苗來應對這種疾病，並於2020年12月在英國獲得緊急使用授權後首次推出接種疫苗，同時標誌著NHS歷史上最大規模的疫苗接種計畫開始，當時有成千上萬的人有償或志願地提供幫助。
迄今為止，英國12歲以上的人中有超過92%的人接受第一劑新冠疫苗注射，其中近68%的人接受了3劑疫苗。現在衛生官員透露，共有1萬1483名志願接種者決定在NHS開始新的職業生涯，其中一些人正在研究臨床角色，另一些人則從事支持醫療團隊的工作。
英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）對這些人表示歡迎，並表示「由於在疫情期間成千上萬的疫苗接種志願者付出了驚人的努力，我們已經築起一道抵禦病毒的牆，並正在學習與新冠病毒共存。我很高興有超過1萬1000名前志願者從他們的經歷中受到啟發，現在在NHS中追求有意義的職業，每天繼續為人們的生活帶來積極的影響」。
NHS英格蘭首席執行長普里查德（Amanda Pritchard）也敦促其他人考慮加入NHS，他表示「從新手到退休人員，有成千上萬的人響應號召在當地社區開展行動，超過1萬1000人決定以另一種身分留在我們身邊，並承擔許多有益的工作，這真是太棒了」。
最後普里查德也呼籲「在NHS中有超過350種不同職業角色，每個人都有屬於自己的角色，所以如果你有興趣加入我們，請立即搜尋NHS的職缺」。
上一則
專家：北韓16日試射的新戰術導向武器 目標為南韓首都圈
下一則
FB留言