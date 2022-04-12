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巴基斯坦變天 「豪門出身」新總理 曾因軍變被放逐

編譯中心／綜合11日電
夏巴茲．夏立夫當選巴基斯坦新總理，他在勝選後發表演講。（路透）
夏巴茲．夏立夫當選巴基斯坦新總理，他在勝選後發表演講。（路透）

巴基斯坦國會在歷經一周的憲政危機後，11日投票選出夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif）為新任總理，接替10日在國會遭到不信任投票罷黜的前總理康恩（Imran Khan）。夏巴茲出身富裕家庭，曾因軍變與家人被放逐外國多年。

中央社報導，70歲的夏立夫是巴基斯坦穆斯林聯盟納瓦茲派(Pakistan Muslim League-Nawaz, PML-N)的領袖，他是曾擔任三次總理的納瓦茲．夏立夫(Nawaz Sharif)的胞弟。

印度時報（Times of India）等多家印度媒體的報導，夏巴茲出生於巴基斯坦旁遮普省（Punjab）首府拉合爾（Lahore）的一個富裕家庭，於巴基斯坦接受教育，成年後加入家族事業，經營鋼鐵工廠。

夏巴茲於1988年從政，當選旁遮普省議會議員，1990年進入國民議會，1997年成為旁遮普省長。1999年他的兄長納瓦茲擔任總理時因試圖調整軍中人事而引發軍變，兄弟兩人遭禁錮，次年被放逐至沙烏地阿拉伯。

分析人士指出，與哥哥不同，夏巴茲與巴基斯坦軍方有著良好關係。在巴基斯坦於1947年獨立後至今的75年歷史中，軍方統治這個擁有2.2億人口的國家將近一半時間，並且巴國軍方傳統上控制著該國的外交與國防政策。

夏巴茲後來成為推翻康恩的反對派聯盟領袖。前板球明星的康恩聲稱美國是導致他垮台的幕後黑手，但是華府否認。

夏巴茲在當選後表示，希望與印度維持更好的關係，但是必須先解決喀什米爾問題 ，他也呼籲印度總理莫迪(Narendra Modi)共同合作，解決兩國的貧窮問題。

在與中國的關係上，夏巴茲稱中巴關係是「長久的關係」，「無人能將中巴友誼從我們手上搶走」，並重申，將加快推進中巴經濟走廊（CPEC）項目。

康恩和同屬巴基斯坦正義運動黨（PTI）的諸多議員今天集體辭職，杯葛新總理選舉。此舉將迫使國會必須儘快為超過100個議員席位進行補選。

夏巴茲．夏立夫當選巴基斯坦新總理，他在勝選後發表演講。（路透）
夏巴茲．夏立夫當選巴基斯坦新總理，他在勝選後發表演講。（路透）

印度 投票 教育

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