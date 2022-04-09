槍手闖酒吧濫射 以色列至少3死 巴勒斯坦兇手遭擊斃

以色列特拉維夫酒吧區7日晚驚傳槍擊事件，至少3死。（Getty Images）

以色列 特拉維夫（Tel Aviv）當地時間7日發生槍擊 事件，造成至少3死十多人受傷。以色列安全部隊8日擊斃一名巴勒斯坦 襲擊者，警方形容這是孤狼恐襲事件，正調查兇徒犯案動機。這次是三周以來第四次有巴勒斯坦人在以色列進行恐攻。

中央社報導，事發在特拉維夫市中心，一個有酒吧、餐廳和人潮聚集的區域。警方指一名槍手當晚闖入一家酒吧，近距離開槍掃射酒吧內的人，事後逃離現場，其後在駁火中被警方擊斃。

以色列非營利緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）表示，他們接獲消息稱特拉維夫市區發生槍擊案，已將傷者送往鄰近醫院。醫院方面則說兩人已經死亡，另有一名傷重不治，正在醫治另外十多名傷者。

這次是三周以來第四次有巴勒斯坦人在以色列進行恐攻。上月29日，特拉維夫東部城鎮布內布拉克發生槍擊事件，包括槍手在內共造成六人死亡。

美聯社報導，目前還不清楚凶嫌作案動機，但在巴勒斯坦人連連發動死亡攻擊後，以色列當前情勢正緊繃。

總理辦公室表示，總理班奈特（Naftali Bennett）正在以色列軍事總部密切關注情勢發展。軍事總部也位於特拉維夫市區。