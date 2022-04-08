美國北韓特使：平壤恐在金日成冥誕核試
美國國務院北韓特使金星容（Sung Kim）6日表示，平壤當局無視美國的談判提議，可能正在為4月15日已故領導人金日成110歲冥誕這天計畫進行近五年來的首場核武測試。
中央社引述法新社報導，金星容表示，華府認為平壤可能正在計畫於下周慶祝北韓「國父」金日成110歲冥誕當天，大規模展示其日益增長的核武能力，「我不願過度揣測，但我認為可能會有另一次飛彈試射，而且可能是核試。」
北韓從2006年起展開多次核武測試，最後一次測試是在2017年。
金星容表示，華府提議恢復有關清除朝鮮半島所有核武的討論，但持續遭北韓忽視。金星容也說，中國和俄羅斯並未幫助美國總統拜登推動與北韓領導人金正恩恢復談話的努力。旨在遏制平壤核子威脅的會談在美國前總統川普政府時期步上軌道，但隨後戛然而止。
此外，為了應對北韓威脅，南韓總統當選人尹錫悅（Yoon Suk-yeol）的顧問表示，他們在華盛頓訪問期間會晤美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan），要求美方在朝鮮半島重新部署戰略資產，如能攜帶核武器的轟炸機和潛艦。
顧問團此行目標還包括促成尹錫悅與美國總統拜登早日舉行峰會，已邀請拜登在5月前來亞洲參加「四方安全對話」（Quad）期間，到首爾訪問。
一名白宮官員被問及相關會議，以及華府是否支持對韓重新部署的行動時回應說，雙方「廣泛討論」了美國的國防承諾，但未進一步說明細節。
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