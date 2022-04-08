美國北韓特使：平壤恐在金日成冥誕核試

華府認為平壤可能在下周金日成110歲冥誕當天，大規模展示核武能力。(Getty Images)

美國國務院北韓 特使金星容（Sung Kim）6日表示，平壤 當局無視美國的談判提議，可能正在為4月15日已故領導人金日成110歲冥誕這天計畫進行近五年來的首場核武測試。

中央社引述法新社報導，金星容表示，華府認為平壤可能正在計畫於下周慶祝北韓「國父」金日成110歲冥誕當天，大規模展示其日益增長的核武能力，「我不願過度揣測，但我認為可能會有另一次飛彈試射，而且可能是核試。」

北韓從2006年起展開多次核武測試，最後一次測試是在2017年。

金星容表示，華府提議恢復有關清除朝鮮半島所有核武的討論，但持續遭北韓忽視。金星容也說，中國和俄羅斯並未幫助美國總統拜登 推動與北韓領導人金正恩恢復談話的努力。旨在遏制平壤核子威脅的會談在美國前總統川普政府時期步上軌道，但隨後戛然而止。

此外，為了應對北韓威脅，南韓總統當選人尹錫悅（Yoon Suk-yeol）的顧問表示，他們在華盛頓訪問期間會晤美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan），要求美方在朝鮮半島重新部署戰略資產，如能攜帶核武器的轟炸機和潛艦。

顧問團此行目標還包括促成尹錫悅與美國總統拜登早日舉行峰會，已邀請拜登在5月前來亞洲參加「四方安全對話」（Quad）期間，到首爾訪問。

一名白宮官員被問及相關會議，以及華府是否支持對韓重新部署的行動時回應說，雙方「廣泛討論」了美國的國防承諾，但未進一步說明細節。