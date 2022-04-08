我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參聯會主席：讓中國了解「攻台難成」才是最好嚇阻方式

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

美國北韓特使：平壤恐在金日成冥誕核試

編譯中心／綜合7日電
華府認為平壤可能在下周金日成110歲冥誕當天，大規模展示核武能力。(Getty Images)
華府認為平壤可能在下周金日成110歲冥誕當天，大規模展示核武能力。(Getty Images)

美國國務院北韓特使金星容（Sung Kim）6日表示，平壤當局無視美國的談判提議，可能正在為4月15日已故領導人金日成110歲冥誕這天計畫進行近五年來的首場核武測試。

中央社引述法新社報導，金星容表示，華府認為平壤可能正在計畫於下周慶祝北韓「國父」金日成110歲冥誕當天，大規模展示其日益增長的核武能力，「我不願過度揣測，但我認為可能會有另一次飛彈試射，而且可能是核試。」

北韓從2006年起展開多次核武測試，最後一次測試是在2017年。

金星容表示，華府提議恢復有關清除朝鮮半島所有核武的討論，但持續遭北韓忽視。金星容也說，中國和俄羅斯並未幫助美國總統拜登推動與北韓領導人金正恩恢復談話的努力。旨在遏制平壤核子威脅的會談在美國前總統川普政府時期步上軌道，但隨後戛然而止。

此外，為了應對北韓威脅，南韓總統當選人尹錫悅（Yoon Suk-yeol）的顧問表示，他們在華盛頓訪問期間會晤美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan），要求美方在朝鮮半島重新部署戰略資產，如能攜帶核武器的轟炸機和潛艦。

顧問團此行目標還包括促成尹錫悅與美國總統拜登早日舉行峰會，已邀請拜登在5月前來亞洲參加「四方安全對話」（Quad）期間，到首爾訪問。

一名白宮官員被問及相關會議，以及華府是否支持對韓重新部署的行動時回應說，雙方「廣泛討論」了美國的國防承諾，但未進一步說明細節。

北韓 拜登 平壤

上一則

歐盟通過禁止進口俄煤 G7也祭出新制裁懲俄

下一則

法大選倒數 紐時：右派已是贏家

延伸閱讀

拜登妹妹確診新冠 目前症狀輕微 原定本周開始宣傳新書

拜登妹妹確診新冠 目前症狀輕微 原定本周開始宣傳新書
參院通過 傑克森出任首位女性非裔大法官

參院通過 傑克森出任首位女性非裔大法官
眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消
次子中國事業夥伴 拜登曾替渤海華美總裁兒子寫大學推薦信

次子中國事業夥伴 拜登曾替渤海華美總裁兒子寫大學推薦信

熱門新聞

澤倫斯基宣布以「叛徒」為由解雇烏克蘭國家安全部門的2名高級成員。（歐新社）

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

2022-03-31 20:52
波蘭副總理卡臣斯基3日稱德法跟俄國過於親近，並對柏林當局尤其感到不滿。路透

不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯

2022-04-03 08:36
德國一名60歲的男子，為了向不想打疫苗的人兜售疫苗卡，自己竟然接種了90劑的新冠疫苗。圖為柏林一名男士正在接種疫苗。（Getty Images）

德男子為賣疫苗卡 混打90劑不同廠牌疫苗 下場曝光了…

2022-04-03 22:15
遭俄軍殺害的女村長(左)、兒子(左)，及丈夫(中)生前照片。(取自推特)

烏克蘭小鎮女村長拒投降 一家三口被俄軍凌虐後處決

2022-04-04 22:23
匈牙利總理奧班發表勝選演說。（Getty Images）

匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基

2022-04-04 09:57
在基輔駐守的烏克蘭軍隊。（歐新社）

白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰

2022-04-01 11:42

超人氣

更多 >
6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃
上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留
眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消
第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員
被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動

被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動