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146年來首度變更 日本成年年齡降至18歲

編譯中心／綜合1日電
日本自4月起，成人年齡由20歲下調至18歲。（歐新社）
日本自4月起，成人年齡由20歲下調至18歲。（歐新社）

日本2022年財會年度1日開始，修改後的民法同日起施行，成人年齡由20歲下調至18歲。這是日本規定成人年齡的民法時隔146年變更。

「讀賣新聞」報導，新的民法今天開始實施，成年由20歲下調至18歲，因此18歲民眾如果購買股票、投資信託、貸款等金融商品，不需要父母等監護人同意就可購買。

不過，有關禁止抽煙、喝酒、公營賭博等行為，法律仍維持現行不滿20歲禁止的規定。

經濟合作暨發展組織（OECD）成員國幾乎都規定「18歲成人」，日本希望與國際的趨勢同步調，主要是期盼促進年輕人自立，以利社會的活絡化。

舉例來說，18歲的民眾要成為手機訂戶或辦信用卡時，不必父母的同意就能簽署契約。

修改後的民法施行除了有關成年的規定外，依據「成年」與「未成年」而區別的約130項日本法律也自動變成以18歲為標準。有關醫師、會計師、代書士、司法代書等資格從18歲起就可取得。另外，只要年滿18歲，即使沒有法定代理人也可提起民事訴訟。

日本的護照法等與生活有關的各項有年齡要求的法律也隨之改變。例如，以前須年滿20歲才能取得有效期為10年的護照，今天起滿18歲即可。此外，患有「性別認同障礙」的人滿18歲可向法院申請變更性別。

修改前的民法規定，女性結婚年齡是16歲、男性18歲，新民法規定女性結婚年齡由16歲改為同男性的18歲。

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