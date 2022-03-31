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威爾史密斯掌摑諧星 網紅開價3000萬：上擂台打一場

編譯周辰陽／綜合30日電
網紅兼拳賽發起人傑克保羅宣布，願給威爾史密斯和克里斯洛克一人1500萬美元，讓兩人上擂台解決分歧。（路透）
網紅兼拳賽發起人傑克保羅宣布，願給威爾史密斯和克里斯洛克一人1500萬美元，讓兩人上擂台解決分歧。（路透）

影星威爾史密斯（Will Smith）榮任新科奧斯卡影帝，卻也因為在台上賞了拿妻子潔達蘋姬史密斯（Jada ）外貌開玩笑的諧星克里斯洛克（Chris Rock）一記耳光，引發軒然大波。日前網紅兼拳賽發起人傑克保羅（Jake Paul）湊起熱鬧，表示願給威爾與克里斯一人1500萬美元，讓兩人上擂台解決恩怨。

路透報導，威爾史密斯在奧斯卡典禮上護妻甩巴掌的畫面，被製成各種梗圖在網上瘋傳。有網友將該畫面與傑克的比賽照做成對比圖，被他本人看到並轉發。而美國演員、製片人薩爾武卡諾（Sal Vulcano）在推特發文直問「傑克會花多少錢讓克里斯洛克和威爾讓他們來一場『「名人拳賽」』？」

網紅兼拳賽發起人傑克保羅宣布，願給威爾史密斯和克里斯洛克一人1500萬美元，讓兩...
網紅兼拳賽發起人傑克保羅宣布，願給威爾史密斯和克里斯洛克一人1500萬美元，讓兩人上擂台解決分歧。（美聯社）

傑克轉發推文並回應：「我給威爾史密斯和克里斯洛克各1500萬，8月就來較量吧，就用我的副賽（Undercard）」。

網紅兼拳賽發起人傑克保羅宣布，願給威爾史密斯和克里斯洛克一人1500萬美元，讓兩...
網紅兼拳賽發起人傑克保羅宣布，願給威爾史密斯和克里斯洛克一人1500萬美元，讓兩人上擂台解決分歧。（取材自推特）

據報導，傑克保羅所說的是自己下一場對上尚未指定拳手的對戰。他在推特催促道，「哪個人儘快讓我跟威爾史密斯的拳擊代表打上電話」。

名人拳擊比賽已在近年成為一股趨勢，促成了傑克保羅跟哥哥羅根保羅（Logan Paul）之流的崛起。兄弟倆都在網路成名，接著跨界進入拳擊圈。傑克保羅曾對戰UFC次中量級冠軍伍德利（Tyron Woodley），一拳KO的畫面成為經典。

威爾史密斯 奧斯卡 推特

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