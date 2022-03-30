70加拿大體操國手 控教練團長期施虐、性侵

加拿大 超過70名現任和退役體操運動員 不滿長期受到身心創傷，聯袂致函聯邦文化遺產部體育局局長沃克，要求就國內體操壇長期充斥性侵 犯、言行欺凌文化進行獨立調查。這批精英運動員是現役或曾經入選國家隊和奧運代表隊，他們聲言不能再沉默，更指出在近10年因恐懼遭到報復而不敢發聲。

文匯報報導，體操運動員在投訴信中提到自己或同儕曾遭受虐待、忽視和歧視的經歷，並且力促當局推動變革。被指控的對象通常是加拿大教練，其中許多運動員在未成年時就遭受毒手。

曾在十多年前參加國際藝術體操比賽的科薩爾，投訴時任女教練連續要求隊員跟隨音樂操練超過5小時，讓她們體力不支甚至暈倒。科薩爾以隊長身分要求教練改變訓練計畫，但不敵教練堅持。當時，她的很多隊友未成年，地獄式訓練恐對未來成長造成重創。

體操總會前理事肖爾表示在過去5年，曾接獲超過100名家長的投訴電話和電郵。他們指責一名教練虐待女學員，包括掌摑運動員、扯她們的頭髮、強行伸展她們的肢體導致受傷。這名教練還曾羞辱女學員，罵她們肥胖、愚蠢、醜陋和粗魯，更指她們不配做女孩。

投訴的運動員指控加拿大體操總會理事會和總幹事莫斯無法解決問題，指責體操總會負責人無法應對持續發生的言行欺凌、性侵犯和歧視運動員事件，令到他們感到不安。部分投訴已經交由警方處理，警方已逮捕涉案者。