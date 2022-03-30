「派對門」開罰：英相躲過一劫 唐寧街20幕僚被罰款

英國媒體報導，英國首相強生(左)與當時還是未婚妻的妻子席孟茲(右)參加了那場「自帶酒水派對」。（路透）

英國 首相官邸被指疫情期間多次在違規舉行派對，首相強生也參與數次集會，令他面臨巨大政治壓力；倫敦警方經過兩個月調查後，認定有派對參與者違反防疫 法例，29日發出首批20張定額罰單，然而據路透報導，強生不在首批收罰單人士中，強生辦公室也證實，強生並沒有收到罰單。

路透報導，初步調查強生的幕僚違規開了多場飲酒派對，強生也親加了幾場，警方目前正在調查於唐寧街與內閣辦公廳舉辦的12場集會。

倫敦都會區警察 局聲明表示，「我們今天將初步開出20張違反防疫規定罰單」，並稱罰款金額將由英國警察協會刑事紀錄辦公室（ACRO）訂定。

違反新冠防疫規定的民眾會收到定額罰單，參與超過15人以上集會的罰款金額是800英鎊（約1048美元）。警方表示，不會證實罰單是開給哪場集會的參加者，因為這可能暴露對方身分。

強生幕僚開派對的同時，英國民眾卻因為嚴格防疫規定，甚至無法參加親友葬禮，或是與醫院的臨終親友告別，因此消息一出引發大眾怒火。

英國首相強生被爆出在2020年疫情期間參加在首相官邸後花園舉辦的「自帶酒水派對」。其實強生曾多次違反防疫規定，在官邸花園聚會飲酒。在這張2020年5月15日拍攝的照片中，強生與妻子（右下角）和多名幕僚在花園裡喝酒聊天。（取材自推特）

雖然強生強調自己並無違反防疫法例，但他仍面臨下台壓力，多名保守黨議員更公開要求他辭職，隨著俄烏衝突爆發後，英國政壇焦點才暫時從「派對門」醜聞轉移。有保守黨高層私下表示，如果強生收到罰單，可能觸發不信任投票。保守黨主席道登等內閣大臣則表示支持強生，認為他並沒有違法，將不會收到罰單。