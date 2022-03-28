以色列召開歷史性「中東峰會」 聚焦伊朗核發展 宣示地區地位

美國國務卿布林肯（左）27日出席尼格夫峰會前，在耶路撒冷會晤以色列總統赫佐格。（路透）

以色列 今天與美國國務卿布林肯 及中東國家外長，共同舉行歷史性的「尼格夫峰會 」（Negev Summit），聚焦應對伊朗 核子發展與在中東地區的侵略性，預計明天峰會結束發表正式聲明。

以色列、美國、埃及、摩洛哥、巴林和阿拉伯聯合大公國外長，今晚在以色列尼格夫沙漠的科德瑪飯店 （Kedma Hotel）展開峰會。這座飯店鄰近以色列建國第一任總理班古里昂的家和陵墓，參與者均清楚會議地點具有明確象徵意義。

這次會議是以色列於2020年與阿拉伯聯合大公國、巴林和摩洛哥等國簽署「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）以來重要的面對面會議。一方面彰顯以色列與更多阿拉伯國家建交後，在地區議題上的全新正當性；另一方面反映以色列與阿拉伯多國加強合作應對伊朗挑戰。

各國外長今天中午過後陸續抵達飯店。其中，美國國務卿布林肯今天上午先在耶路撒冷開會，下午赴西岸城市雷馬拉會見巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，與巴勒斯坦民間代表團體。之後他抵達飯店，隨即與5國外長進行聯合晚宴。

布林肯此行還會出訪巴勒斯坦自治政府控制的約旦河西岸，以及北非大國阿爾及利亞和摩洛哥，重點除了平息盟友對伊朗核問題的疑慮，還包括討論俄軍攻烏，尤其是戰火對依賴烏克蘭進口小麥等農產品的中東和北非地區的潛在打擊。

不過，美國的伊朗事務特使馬利（Robert Malley）27日在卡達多哈論壇上對媒體表示，他對世界列強與伊朗短期內達成核子協議沒有信心，因為無法接受德黑蘭最近提出的要求，包括將伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）移出美國華府的恐怖組織名單。IRGC是伊朗在中東地區的一個軍事組織，被認為是對美國及其盟友發動許多攻擊的元兇。