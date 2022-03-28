我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

以色列召開歷史性「中東峰會」 聚焦伊朗核發展 宣示地區地位

編譯中心／綜合27日電
美國國務卿布林肯（左）27日出席尼格夫峰會前，在耶路撒冷會晤以色列總統赫佐格。（路透）
美國國務卿布林肯（左）27日出席尼格夫峰會前，在耶路撒冷會晤以色列總統赫佐格。（路透）

以色列今天與美國國務卿布林肯及中東國家外長，共同舉行歷史性的「尼格夫峰會 」（Negev Summit），聚焦應對伊朗核子發展與在中東地區的侵略性，預計明天峰會結束發表正式聲明。

以色列、美國、埃及、摩洛哥、巴林和阿拉伯聯合大公國外長，今晚在以色列尼格夫沙漠的科德瑪飯店 （Kedma Hotel）展開峰會。這座飯店鄰近以色列建國第一任總理班古里昂的家和陵墓，參與者均清楚會議地點具有明確象徵意義。

這次會議是以色列於2020年與阿拉伯聯合大公國、巴林和摩洛哥等國簽署「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）以來重要的面對面會議。一方面彰顯以色列與更多阿拉伯國家建交後，在地區議題上的全新正當性；另一方面反映以色列與阿拉伯多國加強合作應對伊朗挑戰。

各國外長今天中午過後陸續抵達飯店。其中，美國國務卿布林肯今天上午先在耶路撒冷開會，下午赴西岸城市雷馬拉會見巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，與巴勒斯坦民間代表團體。之後他抵達飯店，隨即與5國外長進行聯合晚宴。

布林肯此行還會出訪巴勒斯坦自治政府控制的約旦河西岸，以及北非大國阿爾及利亞和摩洛哥，重點除了平息盟友對伊朗核問題的疑慮，還包括討論俄軍攻烏，尤其是戰火對依賴烏克蘭進口小麥等農產品的中東和北非地區的潛在打擊。

不過，美國的伊朗事務特使馬利（Robert Malley）27日在卡達多哈論壇上對媒體表示，他對世界列強與伊朗短期內達成核子協議沒有信心，因為無法接受德黑蘭最近提出的要求，包括將伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）移出美國華府的恐怖組織名單。IRGC是伊朗在中東地區的一個軍事組織，被認為是對美國及其盟友發動許多攻擊的元兇。

伊朗 以色列 布林肯

上一則

日本富山颳「春天暴風」 7人受傷、電車停駛 還擴大火災

下一則

俄羅斯又要出兵？納卡區稱亞塞拜然侵略 總統求普亭協防

延伸閱讀

布林肯赴以色列阿拉伯國家峰會 料談伊朗、烏克蘭

布林肯赴以色列阿拉伯國家峰會 料談伊朗、烏克蘭
布林肯稱無意使俄政權更迭 馬克宏：別與俄淪口舌相爭

布林肯稱無意使俄政權更迭 馬克宏：別與俄淪口舌相爭
以色列召集歷史性峰會 聚焦伊朗核子發展

以色列召集歷史性峰會 聚焦伊朗核子發展
美國務卿將訪以色列 爭取對基輔支持

美國務卿將訪以色列 爭取對基輔支持

熱門新聞

豪宅示意圖。（取材自pixabay）

蓋太大 5棟百萬豪宅夷為平地 屋主痛心：每天就像惡夢

2022-03-23 18:12
圖為3月23日，烏克蘭消防員在基輔被砲擊毀壞的房屋內噴水情形。（美聯社）

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

2022-03-24 18:29
哈利和梅根永遠難逃八卦小報的攻擊。（路透資料照片）

哈利、梅根遭爆「玩完」他回英國 她在美國帶小孩？

2022-03-20 21:31
烏克蘭總統澤倫斯基21日晚間發表電視談話。歐新社

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

2022-03-22 17:51
俄羅斯2月24日軍事入侵烏克蘭，但俄軍未能迅速取得對烏克蘭的勝利，有外媒報導指出，美國政府官員認為俄國總統普亭（Vladimir Putin）正轉向「B計劃」。美聯社

俄攻烏克蘭閃電戰失敗 美估普亭轉向B計畫聲索領土

2022-03-21 13:18
烏克蘭海軍24日宣稱，俄羅斯占領的烏國東南部別爾江斯克（Berdyansk）港內，俄軍一艘大型登陸艦已經被毀。（取材自臉書）

俄占港口冒滾滾濃煙 烏克蘭海軍稱俄登陸艦被毀

2022-03-24 09:42

超人氣

更多 >
奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄
不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工
上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了
美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明
林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」

林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」