震後輻射值沒變化 福島核1廠安全殼壓力變低東電調查中

圖為福島第二核電廠外觀。本報資料照片

NHK報導，福島核一廠在地震 後觀測到反應爐安全殼內壓力變低，正在調查原因。不過，核電廠場域內偵測的輻射值沒有變化。

綜合日媒報導指出，據東京電力表示，311大地震核災事故發生熔毀的1號機安全殼，在昨夜地震後先一度上升後又下降，現壓力較地震前低，是否有漏氣等問題，正在調查中。不過，一號機周邊監測的輻射量數字沒有變化。福島核一廠昨夜日本 時間凌晨1時30分曾發生20公分的海嘯，但核電廠沒有任何損害。

2號機方面，與廢燃料池相連的水箱在昨天午夜下降，緊急關閉閥門已防止水位持續下降，但也阻礙了冷卻水循環，今晨7時30分左右已重新打開閥門，恢復冷卻水循環。廢燃料池內部溫度沒有明顯變化；另一方面，五號機廢燃料池冷卻功能在地震後立即自動停止，但在日本時間今晨4時恢復運作。東電已針對5號機為何自動停止冷卻功能，進行調查。

此外，核一廠室外儲存處理後的汙染水的儲存桶一部分出現位移，但並未發現水位下降或漏水等問題。

另一方面，福島核二廠在上午已完成廠內巡檢，確認沒有太大影響，偵測輻射數據也沒有發現異常。核二廠一、三號機廢燃料池的冷卻水循環功能在地震後也曾一度中止，但都已恢復。

日本首相岸田文雄 上午在參議院預算委員會說明災情時說，現階段並未發現核電廠的數據有任何異常。