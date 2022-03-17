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醫療危機增 加拿大拒境外醫護 瑞典歧視移民醫師

編譯中心╱綜合16日電
新冠疫情造成全球醫護嚴重不足的問題，但很多國家依然對境外培訓出來的醫護人員挑三揀四。(路透資料照片)
新冠疫情造成全球醫護嚴重不足的問題，但很多國家依然對境外培訓出來的醫護人員挑三揀四。(路透資料照片)

世界各地普遍出現醫護人手短缺，尤其在新冠疫情爆發後更見嚴重，但一些國家仍對境外培訓醫護挑三揀四、吹毛求疵，令病人未能及時獲得適當治療。以加拿大為例，數千名受過外國培訓的醫生，仍然由於醫學資格未獲確認，而不能在前線救治病人；瑞典歧視移民醫生也愈趨嚴重。

文匯報報導，加拿大目前醫療體系的最大障礙，是醫療當局不承認外國醫生累積的經驗。根據國際培訓醫生聯盟數據，超過1萬3000名接受過國際培訓的醫生不能在加拿大執業，部分人被迫轉到其他醫療工種，而47%更索性轉行。

與此同時，經濟合作與發展組織的數據顯示，加拿大的醫生與病人比率在全球排名第26位，即是每1000人擁有2.8名醫生，這大約僅是其他發達國家的一半。

加拿大醫學會估計約500萬人找不到家庭醫生接受日常治理。很多醫生不願做家庭醫生，主要因為收入偏低。而外國醫生若要在加拿大執業，其學位頒發的醫學院必須列在世界醫學院名錄，才能在加拿大獲得承認。根據加拿大駐院醫生配對系統的數據，最近申請出任駐院醫生的國際醫學畢業生中，不到三分之一被錄取，但本地畢業生卻有95%成功獲批。

醫學界認為加拿大有必要改變對境外醫生的政策，其中兩大原因是加拿大人口老化和醫生持續短缺。加拿大畢業的醫生數量不足以滿足全國的需求，尤其是全國缺乏家庭醫生。

此外，瑞典醫療系統非常依賴移民醫護，前年便有2401名外籍醫護在瑞典獲得執業資格，但隨著移民數量增加，瑞典社會歧視移民問題愈演愈烈，更有病人僅憑醫生姓名便斷定其身分背景，拒絕接受「外國醫生」治療。許多醫療專家呼籲當局採取行動消除歧視。

新冠疫情期間， 瑞典醫療資源緊張，但歧視問題依然存在。去年7月有媒體進行調查，以病人名義致電120間診所，要求由瑞典本地醫生進行治療，結果有51間診所表示同意，更有診所稱「我們有3名皮膚白皙的女醫生（可供選擇）」，只有少數診所表明不接受這要求。

加拿大 醫學 瑞典

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