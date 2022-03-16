北韓又射「疑似飛彈物體」 南韓軍方：發射失敗

南韓 軍方表示，北韓 首爾時間16日發射「不明飛行物體」，但看似立即失敗。日本放送協會（NHK）報導，防衛省相關人士表示，北韓發射可能是彈道飛彈 的物體。

中央社引述法新社報導，南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）在聲明中說：「北韓今天上午9時30分左右從順安（Sunan）地區發射一枚不明飛行物體，但推測發射後立即失敗。」

另據美國之音報導，從12日拍攝到的商業衛星圖像顯示，北韓首都平壤順安機場有新建的混凝土結構，這被認為是從移動型發射車發射飛彈用的支撐物。而在北韓露出即將測試長程彈道飛彈跡象之際，美軍表示，航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）今天領銜在黃海演習，駐南韓烏山空軍基地的防空砲兵也加強操演。

韓聯社和日本共同社相繼引述美國之音報導指出，民間衛星圖像顯示，新興建的混凝土結構有兩座，位於平壤的順安機場北側飛機跑道及飛機滑行道之間，推估是本月8日至9日之間設置的，目前設置範圍可能已擴大。

報導指出，本月上旬，北韓為了在順安機場設置彈道飛彈發射車（TEL）而設置混凝土結構。日、美、南韓正對北韓可能發射新型洲際彈道飛彈加強警戒。

與此同時，美軍印太司令部（INDOPACOM）15日宣布在朝鮮半島西側的黃海上空進行林肯號航空母艦載機演習，藉以強烈牽制北韓。美軍印太司令部表示，這是為確保美國與同盟國的安全所採取的措施，強調防衛日韓的義務如銅牆鐵壁。

南韓國防部發言人說，南韓也正密切關注北韓的動向，同時與美軍保持穩健的聯合備戰態勢。

另外，NHK設置在沖繩縣美軍嘉手納基地附近的攝影機，今天捕捉到一架美軍特殊電子偵察機起飛執勤逾9小時。這架電子偵察機型號是RC-135S，通稱「眼鏡蛇球式」（Cobra Ball），主要負責蒐集發射後的彈道飛彈資訊，可能是為了警戒北韓的試射行動。