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北約將派3萬兵力赴挪威演習 離俄羅斯邊境僅數百公里

中央社／奧斯陸12日綜合外電報導
北大西洋公約組織及夥伴國下週將於挪威展開演習，西方國家部隊將在挪威嚴寒氣候下磨練戰鬥技巧，地點包括北極、地面、海上和空中。（圖取自facebook.com/NATO）
北大西洋公約組織及夥伴國下週將於挪威展開演習，西方國家部隊將在挪威嚴寒氣候下磨練戰鬥技巧，地點包括北極、地面、海上和空中。（圖取自facebook.com/NATO）

北大西洋公約組織（NATO）及夥伴國下週將於挪威展開演習，假定目標是援救己軍。這次演習早在俄羅斯入侵烏克蘭之前就安排好，因此即使劇本與現實有任何雷同，也純屬巧合。

2022年「酷寒演習」（Cold Response 2022）將有來自27國約3萬名軍人、200架飛機和50艘船艦參與，是北約部隊今年參加的最大規模演習。

這次演習於3月14日至4月1日舉行，西方國家部隊將在挪威嚴寒氣候下磨練戰鬥技巧，地點包括北極、地面、海上和空中。

演習場地距離俄羅斯邊境僅有數百公里。雖然這次演習早在俄國入侵烏克蘭之前就規劃，如今因為這場戰事更顯別具意義。

影片來源：YouTube

挪威國防部長艾諾克森（Odd Roger Enoksen）接受法新社訪問時說：「這場演習對挪威及盟國安全極為重要。我們會演練盟軍增援。這不是因為俄國當局攻擊烏克蘭所舉行，但在此背景下，意義更重大了。」

挪威扼守北約的歐洲北部邊境，亟欲測試在境內管理增援盟軍的能力。依據北約憲章第5條，成員國須在另一成員國遭受攻擊時來援。

同在北歐的瑞典和芬蘭並未正式加入北約，但與北約合作愈來愈密切，這兩國也將參與「酷寒演習」。

艾諾克森表示，「北約或挪威領土並未遭受明顯的軍事威脅」，但「歐洲情勢比長久以來更難以預料」。

為了避免誤會，挪威已通知俄方有關這次被定義為「純粹防禦性」演習的消息，且將與俄羅斯領土保持適當距離。但俄方不願應邀派員觀察這次演習。

俄國駐挪威大使館告訴法新社：「北約在俄羅斯邊境附近的任何軍力集結，都無助於強化區域安全。」

在以往類似情況下，俄國都會利用一些方式來表達不滿，例如干擾全球定位系統（GPS）訊號，或宣布試射飛彈，以便阻擋他國進入某些國際海域和空域。

（中央社製圖）
（中央社製圖）

俄羅斯 俄國 邊境

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