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南韓變天 反北厭中親美的921世代年輕人一手促成

聯合報社論

在「配偶門」醜聞的推波助瀾下，被稱為史上「最不受歡迎」的南韓總統大選，最後由在野的「國民力量黨」尹錫悅以不到1%的差距擊敗執政黨的李在明。這不僅是歷來最膠著的一場選舉，也打破了南韓民主化後自由、保守路線各連任一次十年的政治定律。執政黨輸掉政權，其實罪不在李在明，而在現任的文在寅

南韓變天，表面上看是「大風派」安哲秀在選前臨陣棄選所造成的效應，但這已非他首次演出棄選戲碼。2012年大選，安哲秀曾被視為熱門總統人選，他卻在選前宣布支持當時在野的文在寅；而今他不僅重演夜奔敵營戲碼，更從自由派倒向保守派，可見此人缺乏中心思想。安哲秀的6.5%游離票，是否促成尹錫悅當選的關鍵，其實也很難說，但他至少可分享新政府的權力分配。

實質上，這場輪替更像是由南韓「921世代」所造就的。所謂921世代，是指出生於上世紀90年代經濟盛世的年輕人，當時南韓正處於漢城奧運後的大國美夢中；他們的求學年代正逢千禧年，卻碰到北韓砲轟天安艦及試射導彈的戰爭威脅，使他們對北韓產生惡感；在2010年進入職場後，卻遇上薩德風暴引發的中國「限韓令」，再加上近年新冠疫情衝擊經濟，讓他們對中國大陸產生反感，反中情緒高漲。

更雪上加霜的是，文在寅政府為了人均所得超趕大國，連年調漲時薪及基本薪資，導致南韓中小企業及餐飲業紛紛倒閉，造成一波波年輕人失業。同時，文在寅坐視首爾圈的房價高漲，4年漲幅達83%，年輕人只能望房興嘆。正因執政黨包袱沉重，李在明競選時雖提出複製京畿道的執政經驗，以現金補貼來拉攏年輕人，但仍無法挽回頹勢。

這次大選負面攻擊不斷，李尹兩營相互抹黑、互揭瘡疤，打成「兩個爛蘋果」的戰爭。但在「921世代」反北、厭中的心理下，主張「親美反中」、主張對北韓強硬的尹錫悅，自然成為他們的投射選擇。尹錫悅是檢察官出身，缺乏行政經驗，在外交歷練上更是白紙一張。可以想見，他上台後，外交政策勢必更倚賴專業官僚及其競選團隊的學者。

如此一來，將對南韓外交政策產生兩大影響。首先，是外交上將從美中戰略模糊走向戰略清晰。近期美中對抗日熾，文在寅政府仍試圖在美中之間採取平衡政策，奉行「經濟靠中國，軍事靠美國」，非但未參與印太戰略聯盟，在對俄制裁上也推三阻四，成為美國亞洲盟國中最不配合的國家。而尹錫悅在競選期間主張強化美日韓同盟，推動南韓加入美日印澳四方安全對話，也提出追加部署薩德反飛彈系統。這些，一旦變成政策，勢必衝擊韓中關係的發展。

其次，是南韓對北韓政策將由「對話」轉為「對抗」。文在寅為緩和南北韓關係，任內曾提出不追加部署薩德系統、不參與美國的飛彈防禦系統、及不加入美日韓軍事同盟的「三不」原則。尹錫悅雖不排斥透過對話解決北韓的無核化問題，但對北韓非法的挑釁則主張應堅決面對。他也追隨美國的路線，主張在北韓未走向無核化前應堅持對其經濟制裁；在其國防白皮書上，更明示北韓軍隊為主要敵人。這些走向，將不利於兩韓關係的改善。

北韓 南韓 文在寅

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