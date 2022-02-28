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南韓民調：尹錫悅跌下領先地位 回頭「整合在野」被拒

編譯中心／綜合27日電
儘管尹錫悅（左）態度轉圜，願協商在野陣營整合單一候選人事宜，但目前民調第3的「國民之黨」候選人安哲秀（右）不領情，強調將獨立參選到底。（路透）
儘管尹錫悅（左）態度轉圜，願協商在野陣營整合單一候選人事宜，但目前民調第3的「國民之黨」候選人安哲秀（右）不領情，強調將獨立參選到底。（路透）

南韓最新民調顯示，最大在野黨「國民力量」總統候選人尹錫悅與執政黨「共同民主黨」候選人李在明支持度差距縮小，失去領先優勢的尹錫悅今天突表態尋求在野黨合推單一候選人，但遭先前被「已讀不回」的對手安哲秀拒絕。

「國民之黨」候選人安哲秀早前完成候選人登記後，向國民力量提議推選單一候選人，但未獲積極回應，之後表態獨力競選。而本周多項民調顯示，尹錫悅支持度下降，失去領先位置，李在明與安哲秀的支持度上升。

失去領先優勢的尹錫悅今天突然取消既定行程，召開記者會表示已盡力與安哲秀協商在野黨候選人單一化事項，雙方代表在昨天及今天凌晨進行兩次協商，幾乎已達成共識，但今天上午收到安哲秀方傳來的破局通報。

尹錫悅聲稱至今未公開談論單一化協商過程，現在出面說明是因認為必須向選民交代經過，並強調自己不會放棄最後一絲希望，仍不排除與安哲秀達成單一化目標的可能性。

不過，安哲秀對尹錫悅的馬後砲顯然不買單，今天下午表示國民力量對他提出由民調選出單一候選人的方法毫無回應，並批評尹錫悅稱民調競爭不在談判桌上的說法有失道義。

對於媒體詢問，若國民力量同意以民調競選方式進行單一化，是否還有協商空間，安哲秀則斬釘截鐵回應，「協商期限已過」。

南韓總統大選將在3月4到5日進行事前投票，開放投票日當天無法投票的民眾行使公民權利的機會，3月9日則是正式投票日，雖然在此之前仍有可能進行候選人單一化，但就目前雙方態度來看，可能性並不高。

民調 投票 南韓

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