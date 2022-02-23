受美國制裁波及 俄國超級富豪財富縮水320億

俄羅斯超級富豪季姆琴科也是拜登政府此波的制裁對象。（路透）

根據彭博億萬富翁全球排行榜，自今年初以來，俄羅斯 超級富豪的總財富縮水320億美元，烏俄不斷升級的衝突勢必將讓他們損失更多財富。

美國總統拜登 22日在表示俄羅斯已開始入侵烏克蘭之後，宣布對俄羅斯的主權債券、銀行和富裕菁英等祭出第一波制裁，並稱將向波羅的海國家增派美軍以防禦北約國家。

根據全球前500大的彭博億萬富豪指數，名列俄羅斯億萬富翁榜首的季姆琴科（Gennady Timchenko）自今年1月1日以來，財富幾乎減少了三分之一。

據了解，季姆琴科現年69歲，是一名前蘇聯軍官的兒子，在1990年代初與俄羅斯總統普亭會面並因此結識，現在擁有約160億美元的財富，其中大部分都來自俄羅斯天然氣生產商諾瓦泰克（Novatek）的股份。

諾瓦泰克負責人米赫爾松（Leonid Mikhelson）的財富今年暴跌62億美元，而俄國 石油生產商Lukoil的負責人阿列克佩羅夫（Vagit Alekperov）淨資產也在同時期下跌約35億美元，該能源公司的股價下跌近17%。

根據富豪榜，俄國23位億萬富翁目前的淨資產為3430億美元，低於去年的3750億美元。