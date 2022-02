澳洲斥資6.1億探測南極 媒體猜測：反制中國

澳洲宣稱擁有南極洲42%土地的主權,但中國在南極洲的活動規模日益擴大。 (歐新社)

澳洲 政府將斥資澳幣8億440萬元(約6.1億美元)投入南極洲科學研究,並且將會組織多個無人探測機、直升機和雪地車隊伍派遣至南極。媒體指有關計畫旨在反制中國在南極洲的活動。

澳洲總理莫里森辦公室網站今天發布新聞稿,指澳洲聯邦政府 將斥資澳幣8億440萬元投入南極洲科學研究和探測工作。莫里森在聲明中透露,有關經費將用作建造多個探測隊伍,以便探索目前尚未有任何國家曾派人踏足過的南極洲東部內陸。

由於澳洲宣稱擁有南極洲42%土地的主權,而中國在南極洲的活動規模日益擴大;故此澳洲要如何在南極洲與中國抗衡,遂成為近年澳洲輿論關注焦點。

對於澳洲擴大南極探測隊伍的計畫,澳洲金融評論報今天刊登報導形容,澳洲政府「於南極洲投入冷戰」,並且設定以中國為對手。澳洲人報報導也指出,澳洲政府是要「凍結中國」。

澳洲外交部部長潘恩表示,澳洲聯邦政府加強投入南極洲科學探索,將有助澳洲維護「南極條約體系」(Antarctic Treaty System)。

所謂「南極條約體系」,據澳洲國會參、眾兩院「國家首都及外圍領地聯席委員會」(Joint Standing Committee on the National Capital and External Territories)於2018年發表報告解釋,1959年「南極條約」規定各國不得在南極洲內進行任何軍事行為和採礦,僅可從事科學研究和探測;此外,該條約既不承認也不否定任何國家擁有南極洲的主權,同時禁止任何國家在南極洲提出新的領土主權要求。

換言之,按照「南極條約體系」,澳洲在該條約成立前宣稱擁有南極洲42%領土主權的主張,雖然未獲承認,但也並未受到該條約所否定。

據澳媒報導,在澳洲宣稱擁有的南極洲領土範圍內,中國已興建第5座科學站,並疑似長期於南極洲濫捕魚、觀光 、開採礦物,違反或規避「南極條約」。據雪梨晨驅報2019年報導,中國飛彈發射所依靠的北斗衛星導航系統,其中有好幾個重要的地面參照站,正是位於澳洲宣稱擁有的南極洲領土內。

澳洲金融評論報網站於2021年4月12日刊登迪肯大學地緣政治專家布坎南的投書;她指出,中國在表面上與其他「南極條約」簽署國合作,但暗地裡卻在準備「南極條約」可能瓦解後,繼而推出一個「後條約南極洲」(a post-treaty Antarctica)體系。