我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

澳洲斥資6.1億探測南極 媒體猜測：反制中國

編譯中心／綜合22日電
澳洲宣稱擁有南極洲42%土地的主權，但中國在南極洲的活動規模日益擴大。 （歐新社）
澳洲宣稱擁有南極洲42%土地的主權，但中國在南極洲的活動規模日益擴大。 （歐新社）

澳洲政府將斥資澳幣8億440萬元（約6.1億美元）投入南極洲科學研究，並且將會組織多個無人探測機、直升機和雪地車隊伍派遣至南極。媒體指有關計畫旨在反制中國在南極洲的活動。

澳洲總理莫里森辦公室網站今天發布新聞稿，指澳洲聯邦政府將斥資澳幣8億440萬元投入南極洲科學研究和探測工作。莫里森在聲明中透露，有關經費將用作建造多個探測隊伍，以便探索目前尚未有任何國家曾派人踏足過的南極洲東部內陸。

由於澳洲宣稱擁有南極洲42%土地的主權，而中國在南極洲的活動規模日益擴大；故此澳洲要如何在南極洲與中國抗衡，遂成為近年澳洲輿論關注焦點。

對於澳洲擴大南極探測隊伍的計畫，澳洲金融評論報今天刊登報導形容，澳洲政府「於南極洲投入冷戰」，並且設定以中國為對手。澳洲人報報導也指出，澳洲政府是要「凍結中國」。

澳洲外交部部長潘恩表示，澳洲聯邦政府加強投入南極洲科學探索，將有助澳洲維護「南極條約體系」（Antarctic Treaty System）。

所謂「南極條約體系」，據澳洲國會參、眾兩院「國家首都及外圍領地聯席委員會」（Joint Standing Committee on the National Capital and External Territories）於2018年發表報告解釋，1959年「南極條約」規定各國不得在南極洲內進行任何軍事行為和採礦，僅可從事科學研究和探測；此外，該條約既不承認也不否定任何國家擁有南極洲的主權，同時禁止任何國家在南極洲提出新的領土主權要求。

換言之，按照「南極條約體系」，澳洲在該條約成立前宣稱擁有南極洲42%領土主權的主張，雖然未獲承認，但也並未受到該條約所否定。

據澳媒報導，在澳洲宣稱擁有的南極洲領土範圍內，中國已興建第5座科學站，並疑似長期於南極洲濫捕魚、觀光、開採礦物，違反或規避「南極條約」。據雪梨晨驅報2019年報導，中國飛彈發射所依靠的北斗衛星導航系統，其中有好幾個重要的地面參照站，正是位於澳洲宣稱擁有的南極洲領土內。

澳洲金融評論報網站於2021年4月12日刊登迪肯大學地緣政治專家布坎南的投書；她指出，中國在表面上與其他「南極條約」簽署國合作，但暗地裡卻在準備「南極條約」可能瓦解後，繼而推出一個「後條約南極洲」（a post-treaty Antarctica）體系。

澳洲 聯邦政府 觀光

上一則

紐西蘭警驅離反疫苗示威 遭噴酸、開車撞 3人送醫

下一則

英國24日全面解封 女王確診後有感冒症狀 取消視訊會面

延伸閱讀

澳洲斥資160億元擴大南極探測 媒體：反制中國

澳洲斥資160億元擴大南極探測 媒體：反制中國
澳洲關閉駐基輔使館 總理莫里森：俄中破壞穩定

澳洲關閉駐基輔使館 總理莫里森：俄中破壞穩定
澳洲21日重啟國界 開放完整接種疫苗者入境

澳洲21日重啟國界 開放完整接種疫苗者入境
澳洲總理向國際遊客招手 示意開放邊境不遠了

澳洲總理向國際遊客招手 示意開放邊境不遠了

熱門新聞

涉嫌為美國已故淫魔富豪艾普斯坦提供未成年少女的法國模特兒公司前老闆布呂內爾19日凌晨被發現在巴黎獄中上吊身亡。圖為布呂內爾(右)與艾普斯坦(中)和艾普斯坦女友麥斯威爾(左)一起搭機。取自推特。

法模特兒經紀人 也在獄中上吊亡 涉供少女給美淫魔

2022-02-19 19:20
日本媒體報導，小室真子（左二）生活似乎頗拮据，圖為真子和新婚夫婿小室圭（左三）去年11月飛抵紐約。（歐新社）

真子前公主生活困頓？上皇后祖母可能出手接濟

2022-02-18 09:44
安德魯王子的性侵案件達成庭外和解。(美聯社)

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

2022-02-15 12:05
截至16日清晨為止，無論烏克蘭軍方或北約各國的情報單位都保持高度疑心，畢竟無法實證俄軍是否真有「撤退跡象」？或有多少兵力離開前線？圖為位於亞速海東側，俄軍集結調派的Su-34戰機部隊。 圖／MAXAR

俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

2022-02-16 10:38
俄羅斯總統普亭。 美聯社

克宮：普亭將簽命令 承認烏東2共和國獨立

2022-02-21 13:29
安德魯王子（Prince Andrew）。美聯社

英媒:性侵案和解金1630萬美元 安德魯王子恐恥辱中度過餘生

2022-02-16 12:41

超人氣

更多 >
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中
陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創