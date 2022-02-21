加警連日驅離 反疫苗示威近尾聲 渥太華恢復寧靜

加拿大警方19日使用胡椒噴霧，渥太示威者施放煙霧，現場一度傳出震撼彈的爆破聲。（路透）

最後一批大卡車在20日被拖出加拿大首都渥太華後，大規模的警察 行動結束了持續3周的反防疫示威，渥太華街道近一個月來首次恢復寧靜。兩天下來，警方共逮捕191人，並有79輛車被拖走。

被雪覆蓋的渥太華市中心正在進行大規模清理工作，鎮暴警察和以卡車司機為首的示威者對峙了整整兩天，最終將他們趕出了在國會外的抗議據點。渥太華代理警察局長貝爾說，包括抗議領袖在內，總共逮捕了191人，並有79輛汽車被拖出市中心。

貝爾在記者會上說：「許多非法抗議者已經離開了。」但他表示：「我們還沒有完成這項行動」，並解釋說當局正在密切觀察「確保沒有人會再次占領我們的街道」。

一些抗爭者待到19日深夜，唱著80年代的抗議歌曲，並在圍繞著國會4公尺高的圍欄外施放煙火。但是隨著嚴寒籠罩整座城市，最後一場由抗議轉變成的街頭派對也跟著消散。

在警方大規模行動結束反對防疫規定的抗議者持續多時的圍攻之後，渥太華20日恢復秩序。 （美聯社）

20日上午，警方設置了檢查哨，限制市中心200公頃地區的出入，並有相當多的警力仍在待命，防衛從卡車司機手中奪回的失土。隨著抗議人數減少，手持警棍和槍的警察，驅離 速度明顯比前一天更快更強硬，並出動無人機在上空巡邏監視。警方還使用胡椒噴霧來對付一些具攻擊性的示威者。

電視畫面顯示，在國會山周邊路口和街道上，防暴警察列陣向示威者推進。有示威者施放煙霧，警員則以胡椒噴霧和警棍回擊，現場更一度傳出震撼彈的爆破聲。

加拿大警方19日在渥太華國會山莊附近動用使用胡椒噴霧清場，受影響人士馬上要用水清潔眼睛。（Getty Images）

渥太華警方發出通知，除了當地居民及勞工之外，核心地帶仍然禁止進入，並建議任何剩下的抗議者離開，否則將有被逮捕的風險。

當局另外關閉一座從魁北克通往渥太華的橋梁，防範示威者再湧入，並且動用緊急權力，凍結76個跟示威有關的銀行帳戶約共320萬加元（約250萬美元）。

目前美加邊境 的示威仍在持續，亞伯達省已去信聯邦政府請求提供設備和人手拖走示威車輛，並表示抗議行動影響美加經濟的重要貨物及服務自由安全流通。